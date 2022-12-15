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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Великобритания Драма 2009

Рейтинг британских фильмов в жанре драма 2009 года

Шерлок Холмс
1 Шерлок Холмс
драма, боевик, криминал, приключения, мистика 2009, США / Великобритания
8.5
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Терминатор: да придет спаситель
2 Терминатор: да придет спаситель
триллер, фантастика, боевик, драма, приключения 2009, США / Германия / Великобритания
7.9
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Дориан Грей
3 Дориан Грей
драма 2009, Великобритания
7.7
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Не брать живым
4 Не брать живым
драма, военный 2009, США / Великобритания
7.6
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Милые кости
5 Милые кости
триллер, драма, фэнтези 2009, США / Великобритания / Новая Зеландия
7.4
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Хранители
6 Хранители
фантастика, фэнтези, боевик, драма, триллер 2009, Великобритания / США
7.1
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