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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Великобритания Драма 2008

Рейтинг британских фильмов в жанре драма 2008 года

Миллионер из трущоб
1 Миллионер из трущоб
мелодрама, драма, комедия 2008, Великобритания
8.2
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Судный день
2 Судный день
драма, триллер, боевик, ужасы 2008, Великобритания
7.7
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Еще одна из рода Болейн
3 Еще одна из рода Болейн
драма, исторический 2008, Великобритания
7.6
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Отголоски прошлого
4 Отголоски прошлого
драма, биография 2008, Великобритания
7.6
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Герцогиня
5 Герцогиня
исторический, драма 2008, Великобритания
7.5
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Залечь на дно в Брюгге
6 Залечь на дно в Брюгге
драма, комедия 2008, Великобритания / Бельгия
7.4
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Воспоминания неудачника
7 Воспоминания неудачника
драма 2008, Великобритания
7.3
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Дорога перемен
8 Дорога перемен
драма 2008, США / Великобритания
7.2
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Квант милосердия
9 Квант милосердия
боевик, приключения, триллер, драма 2008, Великобритания / США
7.1
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