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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Великобритания Драма 2007

Рейтинг британских фильмов в жанре драма 2007 года

Гарри Поттер и Орден Феникса
1 Гарри Поттер и Орден Феникса
сказка, семейный, драма, приключения 2007, Великобритания / США
8.1
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Джейн Остин
2 Джейн Остин
биография, драма, мелодрама 2007, США / Великобритания / Ирландия
7.8
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Порок на экспорт
3 Порок на экспорт
драма, триллер, мистика 2007, Великобритания / Канада / США
7.8
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Жизнь в розовом цвете
4 Жизнь в розовом цвете
биография, драма, мюзикл 2007, Франция / Великобритания / Чехия
7.6
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Искупление
5 Искупление
драма 2007, Великобритания
7.6
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Золотой компас
6 Золотой компас
драма, приключения, семейный, сказка, триллер 2007, США / Великобритания
7.6
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Гнездо жаворонка
7 Гнездо жаворонка
драма 2007, Италия / Испания / Великобритания / Франция / Болгария
7.4
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Контроль
8 Контроль
мюзикл, драма, биография 2007, США / Великобритания / Австралия / Япония
7.4
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Золотой век
9 Золотой век
драма 2007, Великобритания / Франция / США / Германия
7.2
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Козырные тузы
10 Козырные тузы
драма, криминал, боевик, комедия 2007, Великобритания / США / Франция
7.2
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