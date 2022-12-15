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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Великобритания Криминал

Рейтинг британских фильмов в жанре криминал

Не время умирать
1 Не время умирать
боевик, криминал, триллер, приключения 2021, США / Великобритания
8.5
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Шерлок Холмс
2 Шерлок Холмс
драма, боевик, криминал, приключения, мистика 2009, США / Великобритания
8.5
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Гнев человеческий
3 Гнев человеческий
криминал, боевик, триллер 2021, Великобритания
8.5
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Смерть на Ниле
4 Смерть на Ниле
детектив, криминал, драма 2022, США / Великобритания
8.2
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Три билборда на границе Эббинга, Миссури
5 Три билборда на границе Эббинга, Миссури
драма, триллер, криминал 2017, США / Великобритания
8.0
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Пила 6
6 Пила 6
триллер, мистика, криминал, ужасы 2009, США / Канада / Великобритания / Австралия
7.9
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Малыш на драйве
7 Малыш на драйве
боевик, криминал, триллер 2017, США / Великобритания
7.8
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Легенда
8 Легенда
триллер, драма, криминал 2015, Великобритания / Франция
7.8
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Падение Лондона
9 Падение Лондона
криминал, боевик, триллер 2015, США / Великобритания
7.7
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Ван Гог. С любовью, Винсент
10 Ван Гог. С любовью, Винсент
анимация, драма, криминал, биография 2017, Великобритания / Польша
7.7
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Транс
11 Транс
триллер, криминал, драма 2013, Великобритания
7.6
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Телохранитель
12 Телохранитель
мелодрама, криминал 2010, США / Великобритания
7.4
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Револьвер
13 Револьвер
триллер, драма, криминал 2005, Франция / Великобритания
7.4
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Козырные тузы
14 Козырные тузы
драма, криминал, боевик, комедия 2007, Великобритания / США / Франция
7.2
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Аферистка
15 Аферистка
комедия, криминал, триллер 2020, Великобритания
7.0
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Перестрелка
16 Перестрелка
криминал, боевик, драма 2016, Франция / Великобритания
6.9
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Грязь
17 Грязь
комедия, криминал, драма 2013, Великобритания
6.7
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На игле
18 На игле
драма, криминал, комедия 1996, Великобритания
6.7
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Вдовы
19 Вдовы
триллер, драма, криминал 2018, США / Великобритания
6.5
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Советник
20 Советник
криминал, триллер, драма 2013, США / Великобритания
5.8
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Снеговик
21 Снеговик
драма, криминал 2017, Великобритания
5.6
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