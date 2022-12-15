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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Великобритания Комедия

Рейтинг британских фильмов в жанре комедия

Один день
1 Один день
комедия, мелодрама 2011, Великобритания
8.3
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Миллионер из трущоб
2 Миллионер из трущоб
мелодрама, драма, комедия 2008, Великобритания
8.2
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Семейка Аддамс: Горящий тур
3 Семейка Аддамс: Горящий тур
анимация, ужасы, комедия, семейный 2021, США / Великобритания / Канада
8.1
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Шоколад
4 Шоколад
драма, комедия, мелодрама 2000, Великобритания / США
8.0
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С любовью, Рози
5 С любовью, Рози
комедия, мелодрама 2014, Великобритания / США
8.0
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Бойфренд из будущего
6 Бойфренд из будущего
фантастика, комедия, драма 2013, Великобритания
7.9
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2+1
7 2+1
комедия, семейный, драма, мелодрама 2016, Франция / Великобритания
7.9
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Смывайся!
8 Смывайся!
семейный, комедия, анимация 2006, США / Великобритания
7.8
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Трио из Бельвилля
9 Трио из Бельвилля
комедия, анимация 2003, Франция / Бельгия / Канада / Великобритания / Латвия
7.6
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Мамма Миа!
10 Мамма Миа!
комедия, мелодрама, мюзикл 2008, Великобритания / США
7.6
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Как выйти замуж за миллиардера
11 Как выйти замуж за миллиардера
комедия 2010, Великобритания
7.6
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Пол: Секретный материальчик
12 Пол: Секретный материальчик
фантастика, комедия 2011, Франция / Великобритания / США / Испания
7.6
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Реальная любовь
13 Реальная любовь
драма, комедия, мелодрама 2002, Великобритания / США
7.5
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Залечь на дно в Брюгге
14 Залечь на дно в Брюгге
драма, комедия 2008, Великобритания / Бельгия
7.4
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Приключения Паддингтона
15 Приключения Паддингтона
семейный, комедия, приключения 2014, Великобритания / Франция / США / Канада
7.4
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Псы под прикрытием
16 Псы под прикрытием
комедия, приключения, семейный 2018, США / Великобритания
7.4
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Рок-волна
17 Рок-волна
комедия 2009, Великобритания / Германия / Франция
7.4
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Агент Джонни Инглиш 3.0
18 Агент Джонни Инглиш 3.0
комедия, приключения 2018, Великобритания
7.4
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Билли Эллиот
19 Билли Эллиот
драма, комедия 2000, Великобритания / Франция
7.3
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Вечеринка
20 Вечеринка
драма, комедия 2017, Великобритания / США
7.3
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Бриджит Джонс 3
21 Бриджит Джонс 3
комедия, мелодрама 2016, Великобритания
7.3
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Мистер Бин на отдыхе
22 Мистер Бин на отдыхе
комедия 2007, Великобритания
7.3
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Как потерять друзей и заставить всех тебя ненавидеть
23 Как потерять друзей и заставить всех тебя ненавидеть
комедия 2008, Великобритания
7.2
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Семь психопатов
24 Семь психопатов
комедия 2012, США / Великобритания
7.2
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Козырные тузы
25 Козырные тузы
драма, криминал, боевик, комедия 2007, Великобритания / США / Франция
7.2
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Братья Гримм
26 Братья Гримм
триллер, ужасы, комедия, приключения, фантастика 2005, США / Великобритания / Чехия
7.2
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Yesterday
27 Yesterday
мюзикл, комедия 2019, Великобритания
7.0
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Аферистка
28 Аферистка
комедия, криминал, триллер 2020, Великобритания
7.0
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Гарфилд 2
29 Гарфилд 2
анимация, семейный, комедия 2006, Великобритания / США
7.0
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Планета №51
30 Планета №51
приключения, семейный, анимация, комедия, фантастика 2009, Испания / Великобритания
6.9
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Автостопом по Галактике
31 Автостопом по Галактике
комедия, приключения, фантастика 2005, США / Великобритания
6.9
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Бриджит Джонс: Грани разумного
32 Бриджит Джонс: Грани разумного
драма, мелодрама, комедия 2004, Великобритания
6.9
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Приключения Десперо
33 Приключения Десперо
комедия, сказка, приключения, анимация, семейный 2008, Великобритания / США
6.8
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Грязь
34 Грязь
комедия, криминал, драма 2013, Великобритания
6.7
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Легкое поведение
35 Легкое поведение
комедия, мелодрама 2008, Великобритания / США
6.7
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На игле
36 На игле
драма, криминал, комедия 1996, Великобритания
6.7
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King’s man: Начало
37 King’s man: Начало
боевик, комедия 2021, США / Великобритания
6.0
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Тихая ночь
38 Тихая ночь
комедия, ужасы 2020, Великобритания
6.0
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