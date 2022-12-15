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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Великобритания Биография

Рейтинг британских фильмов в жанре биография

Кошачьи миры Луиса Уэйна
1 Кошачьи миры Луиса Уэйна
биография, драма, исторический 2021, Великобритания
8.7
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Богемская рапсодия
2 Богемская рапсодия
драма, биография, мюзикл 2018, США / Великобритания
8.7
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Джейн Остин
3 Джейн Остин
биография, драма, мелодрама 2007, США / Великобритания / Ирландия
7.8
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Волшебная страна
4 Волшебная страна
биография, семейный, драма 2004, Великобритания / США
7.8
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Ван Гог. С любовью, Винсент
5 Ван Гог. С любовью, Винсент
анимация, драма, криминал, биография 2017, Великобритания / Польша
7.7
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Жизнь в розовом цвете
6 Жизнь в розовом цвете
биография, драма, мюзикл 2007, Франция / Великобритания / Чехия
7.6
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Отголоски прошлого
7 Отголоски прошлого
драма, биография 2008, Великобритания
7.6
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Фаворитка
8 Фаворитка
биография, исторический 2018, Ирландия / Великобритания / США
7.5
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Контроль
9 Контроль
мюзикл, драма, биография 2007, США / Великобритания / Австралия / Япония
7.4
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Вселенная Стивена Хокинга
10 Вселенная Стивена Хокинга
биография, драма 2014, Великобритания
7.3
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Две королевы
11 Две королевы
исторический, драма, биография 2018, Великобритания
7.2
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Виктория и Абдул
12 Виктория и Абдул
драма, биография, исторический 2017, США / Великобритания
7.2
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12 лет рабства
13 12 лет рабства
драма, исторический, биография 2013, США / Великобритания
7.2
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Рокетмен
14 Рокетмен
мюзикл, биография 2019, Великобритания
6.1
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Кон-Тики
15 Кон-Тики
боевик, биография, драма, приключения, исторический 2012, Великобритания / Норвегия / Дания
5.7
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