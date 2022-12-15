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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Великобритания Анимация

Рейтинг британских фильмов в жанре анимация

Гномео и Джульетта
1 Гномео и Джульетта
фэнтези, анимация, мелодрама, семейный 2011, США / Великобритания
8.1
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Семейка Аддамс: Горящий тур
2 Семейка Аддамс: Горящий тур
анимация, ужасы, комедия, семейный 2021, США / Великобритания / Канада
8.1
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Смывайся!
3 Смывайся!
семейный, комедия, анимация 2006, США / Великобритания
7.8
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Ван Гог. С любовью, Винсент
4 Ван Гог. С любовью, Винсент
анимация, драма, криминал, биография 2017, Великобритания / Польша
7.7
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Трио из Бельвилля
5 Трио из Бельвилля
комедия, анимация 2003, Франция / Бельгия / Канада / Великобритания / Латвия
7.6
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Секретная служба Санта Клауса
6 Секретная служба Санта Клауса
анимация 2011, США / Великобритания
7.6
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Иллюзионист
7 Иллюзионист
анимация 2009, Великобритания / Франция
7.5
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Гарфилд 2
8 Гарфилд 2
анимация, семейный, комедия 2006, Великобритания / США
7.0
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Планета №51
9 Планета №51
приключения, семейный, анимация, комедия, фантастика 2009, Испания / Великобритания
6.9
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Приключения Десперо
10 Приключения Десперо
комедия, сказка, приключения, анимация, семейный 2008, Великобритания / США
6.8
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