Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Великобритания Приключения

Рейтинг британских фильмов в жанре приключения

Гладиатор
1 Гладиатор
приключения, драма, боевик 2000, Великобритания / США
8.6
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Не время умирать
2 Не время умирать
боевик, криминал, триллер, приключения 2021, США / Великобритания
8.5
Оцените
Смотреть онлайн
Шерлок Холмс
3 Шерлок Холмс
драма, боевик, криминал, приключения, мистика 2009, США / Великобритания
8.5
Оцените
Троя
4 Троя
исторический, приключения 2004, США / Мальта / Великобритания
8.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая
5 Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая
семейный, фэнтези, драма, мистика, приключения 2011, США / Великобритания
8.5
Оцените
Гарри Поттер и кубок огня
6 Гарри Поттер и кубок огня
семейный, приключения, триллер, фэнтези, сказка 2005, США / Великобритания
8.4
Оцените
Гарри Поттер и философский камень
7 Гарри Поттер и философский камень
приключения, семейный, сказка 2001, Великобритания / США
8.4
Оцените
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая
8 Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая
семейный, фэнтези, драма, мистика, приключения 2010, США / Великобритания
8.4
Оцените
Гарри Поттер и Тайная Комната
9 Гарри Поттер и Тайная Комната
мистика, приключения, сказка, семейный 2002, США / Великобритания / Германия
8.3
Оцените
Гарри Поттер и узник Азкабана
10 Гарри Поттер и узник Азкабана
приключения, семейный, фэнтези 2004, США / Великобритания
8.3
Оцените
Звездная пыль
11 Звездная пыль
приключения, мелодрама, сказка 2007, Великобритания / США
8.1
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Гарри Поттер и Орден Феникса
12 Гарри Поттер и Орден Феникса
сказка, семейный, драма, приключения 2007, Великобритания / США
8.1
Оцените
Фантастические твари и где они обитают
13 Фантастические твари и где они обитают
семейный, фэнтези, приключения 2016, Великобритания / США
8.0
Оцените
Эверест
14 Эверест
драма, приключения, триллер 2015, США / Великобритания
7.9
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Хроники Нарнии: Покоритель зари
15 Хроники Нарнии: Покоритель зари
приключения 2010, Великобритания
7.9
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Терминатор: да придет спаситель
16 Терминатор: да придет спаситель
триллер, фантастика, боевик, драма, приключения 2009, США / Германия / Великобритания
7.9
Оцените
Казино Рояль
17 Казино Рояль
приключения, боевик, триллер 2006, США / Германия / Великобритания / Чехия
7.9
Оцените
Приключения Паддингтона 2
18 Приключения Паддингтона 2
фэнтези, семейный, приключения 2017, Великобритания / Франция
7.9
Оцените
Смотреть за 1 рубль
007: Координаты
19 007: Координаты "Скайфолл"
приключения, боевик, триллер 2012, США / Великобритания
7.8
Оцените
Гарри Поттер и Принц-Полукровка
20 Гарри Поттер и Принц-Полукровка
фэнтези, семейный, приключения 2008, Великобритания / США
7.8
Оцените
Золотой компас
21 Золотой компас
драма, приключения, семейный, сказка, триллер 2007, США / Великобритания
7.6
Оцените
Хроники Нарнии: Принц Каспиан
22 Хроники Нарнии: Принц Каспиан
семейный, сказка, приключения 2008, Великобритания / США
7.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Приключения Паддингтона
23 Приключения Паддингтона
семейный, комедия, приключения 2014, Великобритания / Франция / США / Канада
7.4
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Псы под прикрытием
24 Псы под прикрытием
комедия, приключения, семейный 2018, США / Великобритания
7.4
Оцените
Смотреть за 1 рубль
2001 год: Космическая одиссея
25 2001 год: Космическая одиссея
фантастика, приключения 1968, США / Великобритания
7.4
Оцените
Агент Джонни Инглиш 3.0
26 Агент Джонни Инглиш 3.0
комедия, приключения 2018, Великобритания
7.4
Оцените
Пляж
27 Пляж
драма, триллер, приключения 2000, США / Великобритания
7.3
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Чернильное сердце
28 Чернильное сердце
сказка, семейный, приключения 2008, Германия / США / Великобритания
7.2
Оцените
Братья Гримм
29 Братья Гримм
триллер, ужасы, комедия, приключения, фантастика 2005, США / Великобритания / Чехия
7.2
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Квант милосердия
30 Квант милосердия
боевик, приключения, триллер, драма 2008, Великобритания / США
7.1
Оцените
Дитя человеческое
31 Дитя человеческое
триллер, драма, приключения, фантастика 2006, Великобритания / США
7.0
Оцените
Смотреть за 1 рубль
007: СПЕКТР
32 007: СПЕКТР
приключения, триллер, боевик 2015, США / Великобритания
6.9
Оцените
Планета №51
33 Планета №51
приключения, семейный, анимация, комедия, фантастика 2009, Испания / Великобритания
6.9
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Автостопом по Галактике
34 Автостопом по Галактике
комедия, приключения, фантастика 2005, США / Великобритания
6.9
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Спуск 2
35 Спуск 2
ужасы, триллер, приключения 2009, Великобритания
6.9
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Приключения Десперо
36 Приключения Десперо
комедия, сказка, приключения, анимация, семейный 2008, Великобритания / США
6.8
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Соломон Кейн
37 Соломон Кейн
боевик, фэнтези, приключения 2009, Франция / Чехия / Великобритания
6.7
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Исход: Цари и Боги
38 Исход: Цари и Боги
боевик, драма, приключения 2014, Великобритания / США
6.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Седьмой сын
39 Седьмой сын
фэнтези, семейный, приключения 2015, Великобритания / США / Канада / Китай
6.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Чужой против хищника
40 Чужой против хищника
боевик, ужасы, приключения, фантастика, триллер, военный 2004, США / Канада / Германия / Греция / Великобритания
6.2
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Король Артур
41 Король Артур
драма, боевик, военный, приключения 2004, США / Великобритания / Ирландия
6.2
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Вий 3D
42 Вий 3D
приключения, триллер, фэнтези 2014, Германия / Россия / Чехия / Великобритания / Украина
5.8
Оцените
Кон-Тики
43 Кон-Тики
боевик, биография, драма, приключения, исторический 2012, Великобритания / Норвегия / Дания
5.7
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Жанр
Страна
Год
Сбросить
Самые ожидаемые фильмы Топ 1000 лучших фильмов Лучшие фильмы в прокате Лучшие фильмы 2021 года Лучшие фильмы 2020 года Лучшие фильмы 2019 года Лучшие фильмы 2018 года Лучшие отечественные фильмы Лучшие фильмы по странам Лучшие фильмы по жанрам Лучшие фильмы по годам
Самые ожидаемые фильмы
771
Аватар 2: Путь воды 15 декабря 2022
206
Аватар 4 17 декабря 2026
173
Аватар 3 19 декабря 2024
148
Аквамен 2 16 марта 2023
131
Черная Пантера: Ваканда навеки 10 ноября 2022
Лучшие фильмы в прокате
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.0
Зеленая миля
9.0
Черный телефон
9.0
Коати. Легенда джунглей
8.9
Байкал. Удивительные приключения Юмы
Топ 1000 лучших фильмов
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.0
Зеленая миля
9.0
1+1
9.0
Король Лев
9.0
Ходячий замок
Related video
Сколько зарабатывают актрисы фильмов для взрослых? Спойлер: меньше, чем вы думали
Помните лысую Дашу из «Брата 2»? Теперь ее не узнать
Почти полностью парализован: раскрыто жуткое состояние Бориса Моисеева
Американец поставил на место судей российского «Голоса»: «Никто из них не сможет так спеть»
Без пластики: россиянам показали настоящие лица Пугачевой и Ротару
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Малахов бросил все, чтобы быть рядом с избитой матерью
«Еда для коров»: иностранцы высмеяли блюдо из советского кино
Сильная энергетика: 3 знака Зодиака стопроцентно защищены от сглаза
Тест: только те, кто вырос в СССР, смогут верно закончить все 10 цитат из советских фильмов
Звезда «Служебного романа» едва не бросила роль из-за оскорбительно низкого гонорара
Сгорела на работе: экстрасенс назвал причину гибели Полищук
Приложение киноафиши