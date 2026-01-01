Витя Мясник больше не главный: кто станет мэром города в шестом сезоне «Полярного»

Эти 3 российских сериала были бы шедеврами, если бы не продолжения: стоит посмотреть хотя бы один сезон

Не только «Грозовой перевал»: 3 книжных экранизации, которые ждут зрители в 2026 году

«Пятнадцать лет лежал без движения»: Бортко официально вернулся с новым фильмом

Устала ждать «Невский 8» – включила этот детектив с Шибановым из «Первого отдела»: минимум чернухи, но как цепляет

«Кровь текла, стоны не стихали»: фильм Кончаловского о «запрещенной» любви был в черных списках СССР дольше 20 лет

Без танков и пришельцев: военная драма с Петровым неожиданно растрогала британцев — награды буквально сложили к ногам

Антисоветская клюква от Первого к 9 мая: оваций в фильме с Безруковым достойна только лошадь

Новый хит в духе «Хрустального» и «Трассы»: 17 тысяч россиян замерли в ожидании нового детектива с Акиньшиной

Из-за «Слова пацана» в Госдуме хотят вернуть цензуру в кино как при СССР: «Кого мы воспитываем вот уже 40 лет?»