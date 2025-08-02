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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Великобритания 2025

Рейтинг британских фильмов 2025 года

Мастер 7.1
1 Мастер Боевик с Джейсоном Стэйтемом о работяге-супергерое
боевик, триллер 2025, Великобритания / США
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Майнкрафт в кино 7.1
2 Майнкрафт в кино Красочное семейное фэнтези на основе хитовой строительной видеоигры
фэнтези, боевик 2025, США / Швеция / Великобритания
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28 лет спустя 6.9
3 28 лет спустя Третья часть хоррор-франшизы Дэнни Бойла и Алекса Гарленда о мире, пораженном зомби-вирусом
ужасы 2025, Великобритания / США
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Опустошение 6.4
4 Опустошение
боевик, триллер 2025, Великобритания
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Питер Пэн. Кошмар в Нетландии 5.8
5 Питер Пэн. Кошмар в Нетландии Маньяк похищает детей для своей собственной Нетландии
ужасы 2025, Великобритания
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Клинер 5.4
6 Клинер Женская версия «Крепкого орешка»: мойщица окон против эко-террористов
боевик 2025, Великобритания
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Абсолютный хищник 5.0
7 Абсолютный хищник Выжившие в авиакатастрофе попадают на обед к гигантским аллигаторам
боевик, ужасы, триллер 2025, Великобритания
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