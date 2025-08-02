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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Великобритания 2024

Рейтинг британских фильмов 2024 года

Конклав 7.6
1 Конклав Триллер с Рэйфом Файнсом о тёмных тайнах Ватикана
триллер 2024, Великобритания / США
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Чужой: Ромул 7.4
2 Чужой: Ромул Фантастический хоррор о заброшенной космической станции
ужасы, фантастика 2024, Великобритания / США
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Дыхание шторма 7.2
3 Дыхание шторма Экипаж корабля предпринимает рискованную попытку спасти попавшего в ловушку дайвера
драма 2024, Великобритания
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Виды доброты 7.1
4 Виды доброты
комедия, драма 2024, Ирландия / Великобритания / США
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Субстанция 7.0
5 Субстанция Актриса сталкивается с кошмарными последствиями в погоне за молодостью
ужасы 2024, США / Франция / Великобритания
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Возвращение Одиссея 6.7
6 Возвращение Одиссея Историческая сага с Рэйфом Файнсом о постаревшем герое Трои
исторический 2024, Франция / Греция / Италия / Великобритания / США
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Безмолвное братство 6.5
7 Безмолвное братство Николас Холт и Джуд Лоу спасают США от террористов
криминал, драма, триллер 2024, Великобритания / США
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Зверопоиск 6.4
8 Зверопоиск Свин-детектив и беглая слониха против жестокого мира шоу-бизнеса
приключения, анимация 2024, Канада / Великобритания
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Большая гонка. Лянча против Ауди 6.4
9 Большая гонка. Лянча против Ауди Спортивная драма о знаменитом противостоянии итальянской «Лянчи» и немецкой «Ауди»
биография, драма, спорт 2024, Италия / Великобритания
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Падение империи 6.4
10 Падение империи Боевик с Кирстен Данст о разрушительной гражданской войне в США
боевик, драма 2024, Великобритания / США
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Ворон 6.1
11 Ворон Погибший герой воскресает, чтобы отомстить своим убийцам
фэнтези, боевик, криминал, драма, триллер 2024, США / Великобритания / Франция
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Аргайл: Супершпион 6.0
12 Аргайл: Супершпион
боевик 2024, Великобритания
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Заклятие. Реинкарнация отца 5.7
13 Заклятие. Реинкарнация отца Сирота противостоит жуткому призраку отца и семейному проклятию
ужасы 2024, Великобритания
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Винни Пух: Кровь и мёд 2 5.5
14 Винни Пух: Кровь и мёд 2 Кристофер Робин расследует убийства из своего детства
ужасы 2024, Великобритания
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Перевозчик душ 5.0
15 Перевозчик душ Бывшие влюблённые садятся в машину к дьяволу
ужасы, триллер 2024, Франция / Великобритания
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Челюсти. Кровавый Риф 4.7
16 Челюсти. Кровавый Риф Путешествие мечты превращается в борьбу за выживание с акулой
триллер 2024, Великобритания
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Шкатулка дьявола: Воскрешение 4.6
17 Шкатулка дьявола: Воскрешение Фильм ужасов об ученицах школы-интерната, которые сражаются с демоном
ужасы 2024, Великобритания
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Паранормальные явления. Поместье призраков 4.5
18 Паранормальные явления. Поместье призраков Хоррор о блогерах, которые сталкиваются со злыми демонами в заброшенном доме
ужасы, триллер 2024, Великобритания
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