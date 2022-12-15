Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Великобритания 2016

Рейтинг британских фильмов 2016 года

Шерлок: Безобразная невеста
1 Шерлок: Безобразная невеста
детектив 2016, Великобритания
8.0
Оцените
Фантастические твари и где они обитают
2 Фантастические твари и где они обитают
семейный, фэнтези, приключения 2016, Великобритания / США
8.0
Оцените
2+1
3 2+1
комедия, семейный, драма, мелодрама 2016, Франция / Великобритания
7.9
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Не стучи дважды
4 Не стучи дважды
ужасы 2016, Великобритания
7.7
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Лев
5 Лев
драма 2016, Великобритания / Австралия / США
7.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Новая эра Z
6 Новая эра Z
ужасы, триллер, драма 2016, США / Великобритания
7.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Демон внутри
7 Демон внутри
ужасы 2016, Великобритания
7.4
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Тюльпанная лихорадка
8 Тюльпанная лихорадка
исторический, мелодрама 2016, Великобритания / США
7.3
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Бриджит Джонс 3
9 Бриджит Джонс 3
комедия, мелодрама 2016, Великобритания
7.3
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Голем
10 Голем
ужасы, триллер, фэнтези 2016, Великобритания
7.2
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Перестрелка
11 Перестрелка
криминал, боевик, драма 2016, Франция / Великобритания
6.9
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Большой и добрый великан
12 Большой и добрый великан
фэнтези, семейный 2016, США / Великобритания
6.6
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Жанр
Страна
Год
Сбросить
Самые ожидаемые фильмы Топ 1000 лучших фильмов Лучшие фильмы в прокате Лучшие фильмы 2021 года Лучшие фильмы 2020 года Лучшие фильмы 2019 года Лучшие фильмы 2018 года Лучшие отечественные фильмы Лучшие фильмы по странам Лучшие фильмы по жанрам Лучшие фильмы по годам
Самые ожидаемые фильмы
771
Аватар 2: Путь воды 15 декабря 2022
206
Аватар 4 17 декабря 2026
173
Аватар 3 19 декабря 2024
148
Аквамен 2 16 марта 2023
131
Черная Пантера: Ваканда навеки 10 ноября 2022
Лучшие фильмы в прокате
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.0
Зеленая миля
9.0
Черный телефон
9.0
Коати. Легенда джунглей
8.9
Байкал. Удивительные приключения Юмы
Топ 1000 лучших фильмов
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.0
Зеленая миля
9.0
1+1
9.0
Король Лев
9.0
Ходячий замок
Related video
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Помните лысую Дашу из «Брата 2»? Теперь ее не узнать
Сколько зарабатывают актрисы фильмов для взрослых? Спойлер: меньше, чем вы думали
Сгорела на работе: экстрасенс назвал причину гибели Полищук
Звезда «Служебного романа» едва не бросила роль из-за оскорбительно низкого гонорара
Сильная энергетика: 3 знака Зодиака стопроцентно защищены от сглаза
Американец поставил на место судей российского «Голоса»: «Никто из них не сможет так спеть»
Без пластики: россиянам показали настоящие лица Пугачевой и Ротару
«Еда для коров»: иностранцы высмеяли блюдо из советского кино
Малахов бросил все, чтобы быть рядом с избитой матерью
Тест: только те, кто вырос в СССР, смогут верно закончить все 10 цитат из советских фильмов
Почти полностью парализован: раскрыто жуткое состояние Бориса Моисеева
Приложение киноафиши