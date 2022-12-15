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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Великобритания 2014

Рейтинг британских фильмов 2014 года

Интерстеллар
1 Интерстеллар
фантастика 2014, США / Великобритания
8.0
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С любовью, Рози
2 С любовью, Рози
комедия, мелодрама 2014, Великобритания / США
8.0
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Kingsman: Секретная служба
3 Kingsman: Секретная служба
триллер 2014, Великобритания
7.8
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Приключения Паддингтона
4 Приключения Паддингтона
семейный, комедия, приключения 2014, Великобритания / Франция / США / Канада
7.4
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Прежде, чем я усну
5 Прежде, чем я усну
триллер, детектив 2014, Великобритания
7.4
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Вселенная Стивена Хокинга
6 Вселенная Стивена Хокинга
биография, драма 2014, Великобритания
7.3
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Превосходство
7 Превосходство
триллер, боевик, драма, фантастика 2014, Великобритания / США / Китай
7.2
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Ярость
8 Ярость
военный, боевик, драма 2014, Великобритания
7.1
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Исход: Цари и Боги
9 Исход: Цари и Боги
боевик, драма, приключения 2014, Великобритания / США
6.5
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Вий 3D
10 Вий 3D
приключения, триллер, фэнтези 2014, Германия / Россия / Чехия / Великобритания / Украина
5.8
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9.0
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