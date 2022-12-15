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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Великобритания 2011

Рейтинг британских фильмов 2011 года

Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая
1 Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая
семейный, фэнтези, драма, мистика, приключения 2011, США / Великобритания
8.5
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Один день
2 Один день
комедия, мелодрама 2011, Великобритания
8.3
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Гномео и Джульетта
3 Гномео и Джульетта
фэнтези, анимация, мелодрама, семейный 2011, США / Великобритания
8.1
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Джейн Эйр
4 Джейн Эйр
мелодрама, драма 2011, Великобритания
7.8
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Секретная служба Санта Клауса
5 Секретная служба Санта Клауса
анимация 2011, США / Великобритания
7.6
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Милый друг
6 Милый друг
драма 2011, Великобритания
7.6
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Пол: Секретный материальчик
7 Пол: Секретный материальчик
фантастика, комедия 2011, Франция / Великобритания / США / Испания
7.6
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Аноним
8 Аноним
драма 2011, Германия / Великобритания
7.5
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Без компромиссов
9 Без компромиссов
триллер 2011, Великобритания
7.5
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Опасный метод
10 Опасный метод
драма 2011, Германия / Канада / Великобритания
7.2
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