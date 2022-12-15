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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Великобритания 2010

Рейтинг британских фильмов 2010 года

Начало
1 Начало
боевик, фантастика, триллер 2010, США / Великобритания
8.8
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Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая
2 Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая
семейный, фэнтези, драма, мистика, приключения 2010, США / Великобритания
8.4
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Король говорит!
3 Король говорит!
драма, исторический 2010, Великобритания / Австралия
8.2
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Хроники Нарнии: Покоритель зари
4 Хроники Нарнии: Покоритель зари
приключения 2010, Великобритания
7.9
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127 часов
5 127 часов
драма 2010, США / Великобритания
7.7
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Как выйти замуж за миллиардера
6 Как выйти замуж за миллиардера
комедия 2010, Великобритания
7.6
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Уличные танцы в 3D
7 Уличные танцы в 3D
драма 2010, Великобритания
7.5
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Телохранитель
8 Телохранитель
мелодрама, криминал 2010, США / Великобритания
7.4
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Обитель зла 4: Жизнь после смерти
9 Обитель зла 4: Жизнь после смерти
ужасы, боевик, фантастика, триллер 2010, Германия / США / Великобритания
7.3
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Монстры
10 Монстры
драма, фантастика, мелодрама 2010, Великобритания
7.2
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Впусти меня. Сага
11 Впусти меня. Сага
мелодрама, фэнтези, ужасы, триллер 2010, США / Великобритания
7.1
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Щелкунчик и крысиный король
12 Щелкунчик и крысиный король
сказка 2010, Великобритания
4.0
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9.0
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Ходячий замок
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