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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Великобритания 2009

Рейтинг британских фильмов 2009 года

Шерлок Холмс
1 Шерлок Холмс
драма, боевик, криминал, приключения, мистика 2009, США / Великобритания
8.5
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Пила 6
2 Пила 6
триллер, мистика, криминал, ужасы 2009, США / Канада / Великобритания / Австралия
7.9
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Терминатор: да придет спаситель
3 Терминатор: да придет спаситель
триллер, фантастика, боевик, драма, приключения 2009, США / Германия / Великобритания
7.9
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Луна 2112
4 Луна 2112
триллер, фантастика 2009, Великобритания
7.8
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Дориан Грей
5 Дориан Грей
драма 2009, Великобритания
7.7
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Большое путешествие вглубь океанов 3D: Возвращение
6 Большое путешествие вглубь океанов 3D: Возвращение
документальный 2009, Германия / Великобритания / Австрия
7.7
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Не брать живым
7 Не брать живым
драма, военный 2009, США / Великобритания
7.6
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Экзамен
8 Экзамен
триллер 2009, Великобритания
7.6
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Иллюзионист
9 Иллюзионист
анимация 2009, Великобритания / Франция
7.5
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Милые кости
10 Милые кости
триллер, драма, фэнтези 2009, США / Великобритания / Новая Зеландия
7.4
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Шери
11 Шери
мелодрама 2009, Великобритания / Германия
7.4
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Рок-волна
12 Рок-волна
комедия 2009, Великобритания / Германия / Франция
7.4
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Большое путешествие вглубь океанов 3D
13 Большое путешествие вглубь океанов 3D
документальный 2009, Великобритания
7.3
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Хранители
14 Хранители
фантастика, фэнтези, боевик, драма, триллер 2009, Великобритания / США
7.1
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Планета №51
15 Планета №51
приключения, семейный, анимация, комедия, фантастика 2009, Испания / Великобритания
6.9
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Спуск 2
16 Спуск 2
ужасы, триллер, приключения 2009, Великобритания
6.9
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Соломон Кейн
17 Соломон Кейн
боевик, фэнтези, приключения 2009, Франция / Чехия / Великобритания
6.7
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