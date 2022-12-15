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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Великобритания 2008

Рейтинг британских фильмов 2008 года

Миллионер из трущоб
1 Миллионер из трущоб
мелодрама, драма, комедия 2008, Великобритания
8.2
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Гарри Поттер и Принц-Полукровка
2 Гарри Поттер и Принц-Полукровка
фэнтези, семейный, приключения 2008, Великобритания / США
7.8
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Судный день
3 Судный день
драма, триллер, боевик, ужасы 2008, Великобритания
7.7
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Мамма Миа!
4 Мамма Миа!
комедия, мелодрама, мюзикл 2008, Великобритания / США
7.6
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Еще одна из рода Болейн
5 Еще одна из рода Болейн
драма, исторический 2008, Великобритания
7.6
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Ограбление на Бейкер-Стрит
6 Ограбление на Бейкер-Стрит
триллер 2008, США / Великобритания
7.6
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Отголоски прошлого
7 Отголоски прошлого
драма, биография 2008, Великобритания
7.6
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Рок-н-рольщик
8 Рок-н-рольщик
боевик 2008, Великобритания
7.6
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Хроники Нарнии: Принц Каспиан
9 Хроники Нарнии: Принц Каспиан
семейный, сказка, приключения 2008, Великобритания / США
7.5
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Герцогиня
10 Герцогиня
исторический, драма 2008, Великобритания
7.5
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Залечь на дно в Брюгге
11 Залечь на дно в Брюгге
драма, комедия 2008, Великобритания / Бельгия
7.4
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Воспоминания неудачника
12 Воспоминания неудачника
драма 2008, Великобритания
7.3
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Как потерять друзей и заставить всех тебя ненавидеть
13 Как потерять друзей и заставить всех тебя ненавидеть
комедия 2008, Великобритания
7.2
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Чернильное сердце
14 Чернильное сердце
сказка, семейный, приключения 2008, Германия / США / Великобритания
7.2
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Дорога перемен
15 Дорога перемен
драма 2008, США / Великобритания
7.2
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Квант милосердия
16 Квант милосердия
боевик, приключения, триллер, драма 2008, Великобритания / США
7.1
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Приключения Десперо
17 Приключения Десперо
комедия, сказка, приключения, анимация, семейный 2008, Великобритания / США
6.8
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Легкое поведение
18 Легкое поведение
комедия, мелодрама 2008, Великобритания / США
6.7
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