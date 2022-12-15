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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Великобритания 2007

Рейтинг британских фильмов 2007 года

Звездная пыль
1 Звездная пыль
приключения, мелодрама, сказка 2007, Великобритания / США
8.1
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Гарри Поттер и Орден Феникса
2 Гарри Поттер и Орден Феникса
сказка, семейный, драма, приключения 2007, Великобритания / США
8.1
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28 недель спустя
3 28 недель спустя
фантастика, триллер, ужасы 2007, Великобритания
7.9
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Джейн Остин
4 Джейн Остин
биография, драма, мелодрама 2007, США / Великобритания / Ирландия
7.8
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Порок на экспорт
5 Порок на экспорт
драма, триллер, мистика 2007, Великобритания / Канада / США
7.8
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Жизнь в розовом цвете
6 Жизнь в розовом цвете
биография, драма, мюзикл 2007, Франция / Великобритания / Чехия
7.6
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Искупление
7 Искупление
драма 2007, Великобритания
7.6
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Золотой компас
8 Золотой компас
драма, приключения, семейный, сказка, триллер 2007, США / Великобритания
7.6
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Пекло
9 Пекло
триллер, фантастика 2007, Великобритания
7.6
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Гнездо жаворонка
10 Гнездо жаворонка
драма 2007, Италия / Испания / Великобритания / Франция / Болгария
7.4
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Контроль
11 Контроль
мюзикл, драма, биография 2007, США / Великобритания / Австралия / Япония
7.4
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Обитель зла 3
12 Обитель зла 3
триллер, ужасы, фантастика, боевик 2007, США / Германия / Великобритания / Франция / Австралия
7.3
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Мистер Бин на отдыхе
13 Мистер Бин на отдыхе
комедия 2007, Великобритания
7.3
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Золотой век
14 Золотой век
драма 2007, Великобритания / Франция / США / Германия
7.2
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Козырные тузы
15 Козырные тузы
драма, криминал, боевик, комедия 2007, Великобритания / США / Франция
7.2
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