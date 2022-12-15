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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Великобритания 2002

Рейтинг британских фильмов 2002 года

Гарри Поттер и Тайная Комната
1 Гарри Поттер и Тайная Комната
мистика, приключения, сказка, семейный 2002, США / Великобритания / Германия
8.3
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Банды Нью-Йорка
2 Банды Нью-Йорка
драма, исторический 2002, США / Германия / Италия / Великобритания / Нидерланды
7.9
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Обитель зла
3 Обитель зла
ужасы, боевик, триллер, фантастика 2002, Германия / Франция / Великобритания
7.8
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Реальная любовь
4 Реальная любовь
драма, комедия, мелодрама 2002, Великобритания / США
7.5
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