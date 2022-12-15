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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Германия Триллер

Рейтинг немецких фильмов в жанре триллер

Адвокат дьявола
1 Адвокат дьявола
триллер, драма 1997, США / Германия
8.5
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Бойцовский клуб
2 Бойцовский клуб
триллер, боевик, драма 1999, США / Германия
8.4
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Константин: повелитель тьмы
3 Константин: повелитель тьмы
триллер, боевик, сказка, драма 2005, США / Германия
8.2
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Чтец
4 Чтец
мелодрама, исторический, военный, драма, триллер 2008, США / Германия
8.0
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Форсаж
5 Форсаж
триллер, боевик, криминал 2001, США / Германия
7.9
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Терминатор: да придет спаситель
6 Терминатор: да придет спаситель
триллер, фантастика, боевик, драма, приключения 2009, США / Германия / Великобритания
7.9
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Казино Рояль
7 Казино Рояль
приключения, боевик, триллер 2006, США / Германия / Великобритания / Чехия
7.9
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Парфюмер: история одного убийцы
8 Парфюмер: история одного убийцы
триллер, драма 2006, Германия / Франция / Испания / США
7.9
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Обитель зла
9 Обитель зла
ужасы, боевик, триллер, фантастика 2002, Германия / Франция / Великобритания
7.8
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Кто я
10 Кто я
триллер 2014, Германия
7.8
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Двойной форсаж
11 Двойной форсаж
боевик, триллер, драма, криминал 2003, США / Германия
7.8
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Идентификация Борна
12 Идентификация Борна
триллер 2002, США / Германия / Чехия
7.7
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Миссия: Невыполнима 3
13 Миссия: Невыполнима 3
триллер, боевик, мистика, приключения 2006, Германия / США
7.7
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Обитель зла: Последняя глава
14 Обитель зла: Последняя глава
триллер, боевик, ужасы, фантастика 2016, Германия / Австралия / Канада / Франция
7.6
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Операция
15 Операция "Валькирия"
триллер 2008, США / Германия
7.5
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Тройной форсаж: Токийский дрифт
16 Тройной форсаж: Токийский дрифт
боевик, криминал, триллер 2006, США / Германия
7.5
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Проклятие
17 Проклятие
триллер, ужасы, драма 2004, Япония / США / Германия
7.3
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Обитель зла 3
18 Обитель зла 3
триллер, ужасы, фантастика, боевик 2007, США / Германия / Великобритания / Франция / Австралия
7.3
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Обитель зла 4: Жизнь после смерти
19 Обитель зла 4: Жизнь после смерти
ужасы, боевик, фантастика, триллер 2010, Германия / США / Великобритания
7.3
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«V» значит Вендетта
20 «V» значит Вендетта
фантастика, драма, триллер, боевик 2005, США / Великобритания / Германия
7.3
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Догвилль
21 Догвилль
триллер, драма 2003, Дания / Швеция / Норвегия / Финляндия / Великобритания / Франция / Германия / Нидерланды
7.3
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Пункт назначения 3
22 Пункт назначения 3
мистика, драма, триллер, ужасы 2006, Германия / США
7.2
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Интернэшнл
23 Интернэшнл
драма, триллер 2008, США / Германия
7.0
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Мумия: Гробница Императора Драконов
24 Мумия: Гробница Императора Драконов
боевик, комедия, драма, приключения, ужасы, фэнтези, триллер 2008, Германия / Канада / США
7.0
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Дом, который построил Джек
25 Дом, который построил Джек
триллер, драма, ужасы 2018, Дания / Франция / Германия / Швейцария
6.8
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Обитель Зла 2: Апокалипсис
26 Обитель Зла 2: Апокалипсис
боевик, ужасы, фантастика, триллер 2004, Германия / Франция / Великобритания / Канада
6.8
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Терминатор 3: Восстание машин
27 Терминатор 3: Восстание машин
фантастика, боевик, триллер 2003, США / Германия / Великобритания
6.3
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Чужой против хищника
28 Чужой против хищника
боевик, ужасы, приключения, фантастика, триллер, военный 2004, США / Канада / Германия / Греция / Великобритания
6.2
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Анон
29 Анон
фантастика, триллер 2017, Германия
5.9
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Вий 3D
30 Вий 3D
приключения, триллер, фэнтези 2014, Германия / Россия / Чехия / Великобритания / Украина
5.8
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