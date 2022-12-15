Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Германия Мелодрама

Рейтинг немецких фильмов в жанре мелодрама

Чтец
1 Чтец
мелодрама, исторический, военный, драма, триллер 2008, США / Германия
8.0
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Красавчик
2 Красавчик
мелодрама, комедия 2007, Германия
7.9
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Свадебный переполох
3 Свадебный переполох
исторический, мелодрама 2001, США / Германия
7.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Красавчик 2
4 Красавчик 2
комедия, мелодрама 2009, Германия
7.4
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Шери
5 Шери
мелодрама 2009, Великобритания / Германия
7.4
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Амели
6 Амели
комедия, мелодрама 2001, Франция / Германия
7.3
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Ослепленный желаниями
7 Ослепленный желаниями
мелодрама, комедия, фэнтези 2000, Германия / США
7.1
Оцените
Париж, я люблю тебя
8 Париж, я люблю тебя
мелодрама 2006, Лихтенштейн / Швейцария / Германия / Франция
7.1
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Жанр
Страна
Год
Сбросить
Самые ожидаемые фильмы Топ 1000 лучших фильмов Лучшие фильмы в прокате Лучшие фильмы 2021 года Лучшие фильмы 2020 года Лучшие фильмы 2019 года Лучшие фильмы 2018 года Лучшие отечественные фильмы Лучшие фильмы по странам Лучшие фильмы по жанрам Лучшие фильмы по годам
Самые ожидаемые фильмы
771
Аватар 2: Путь воды 15 декабря 2022
206
Аватар 4 17 декабря 2026
173
Аватар 3 19 декабря 2024
148
Аквамен 2 16 марта 2023
131
Черная Пантера: Ваканда навеки 10 ноября 2022
Лучшие фильмы в прокате
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.0
Зеленая миля
9.0
Черный телефон
9.0
Коати. Легенда джунглей
8.9
Байкал. Удивительные приключения Юмы
Топ 1000 лучших фильмов
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.0
Зеленая миля
9.0
1+1
9.0
Король Лев
9.0
Ходячий замок
Related video
Почти полностью парализован: раскрыто жуткое состояние Бориса Моисеева
Американец поставил на место судей российского «Голоса»: «Никто из них не сможет так спеть»
Тест: только те, кто вырос в СССР, смогут верно закончить все 10 цитат из советских фильмов
Малахов бросил все, чтобы быть рядом с избитой матерью
Сколько зарабатывают актрисы фильмов для взрослых? Спойлер: меньше, чем вы думали
Помните лысую Дашу из «Брата 2»? Теперь ее не узнать
«Еда для коров»: иностранцы высмеяли блюдо из советского кино
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Сильная энергетика: 3 знака Зодиака стопроцентно защищены от сглаза
Звезда «Служебного романа» едва не бросила роль из-за оскорбительно низкого гонорара
Без пластики: россиянам показали настоящие лица Пугачевой и Ротару
Сгорела на работе: экстрасенс назвал причину гибели Полищук
Приложение киноафиши