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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Германия Ужасы

Рейтинг немецких фильмов в жанре ужасы

Пандорум
1 Пандорум
ужасы, фантастика 2009, США / Германия
7.9
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Обитель зла
2 Обитель зла
ужасы, боевик, триллер, фантастика 2002, Германия / Франция / Великобритания
7.8
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Другой мир
3 Другой мир
сказка, боевик, ужасы 2003, США / Германия / Венгрия / Великобритания
7.7
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Обитель зла: Последняя глава
4 Обитель зла: Последняя глава
триллер, боевик, ужасы, фантастика 2016, Германия / Австралия / Канада / Франция
7.6
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Охотники на ведьм
5 Охотники на ведьм
комедия, боевик, ужасы 2012, США / Германия
7.4
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Антихрист
6 Антихрист
ужасы, драма 2009, Дания / Германия / Франция / Швеция / Италия / Польша
7.4
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Проклятие
7 Проклятие
триллер, ужасы, драма 2004, Япония / США / Германия
7.3
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Обитель зла 3
8 Обитель зла 3
триллер, ужасы, фантастика, боевик 2007, США / Германия / Великобритания / Франция / Австралия
7.3
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Обитель зла 4: Жизнь после смерти
9 Обитель зла 4: Жизнь после смерти
ужасы, боевик, фантастика, триллер 2010, Германия / США / Великобритания
7.3
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Пункт назначения 3
10 Пункт назначения 3
мистика, драма, триллер, ужасы 2006, Германия / США
7.2
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Doom
11 Doom
ужасы, фантастика, боевик 2005, Германия / США / Великобритания / Чехия
7.1
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Мумия: Гробница Императора Драконов
12 Мумия: Гробница Императора Драконов
боевик, комедия, драма, приключения, ужасы, фэнтези, триллер 2008, Германия / Канада / США
7.0
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Дом, который построил Джек
13 Дом, который построил Джек
триллер, драма, ужасы 2018, Дания / Франция / Германия / Швейцария
6.8
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Обитель Зла 2: Апокалипсис
14 Обитель Зла 2: Апокалипсис
боевик, ужасы, фантастика, триллер 2004, Германия / Франция / Великобритания / Канада
6.8
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Чужой против хищника
15 Чужой против хищника
боевик, ужасы, приключения, фантастика, триллер, военный 2004, США / Канада / Германия / Греция / Великобритания
6.2
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Обитель зла: Раккун-Сити
16 Обитель зла: Раккун-Сити
боевик, ужасы, мистика 2021, Германия / США
6.1
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