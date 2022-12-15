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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Германия Исторический

Рейтинг немецких фильмов в жанре исторический

Чтец
1 Чтец
мелодрама, исторический, военный, драма, триллер 2008, США / Германия
8.0
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Банды Нью-Йорка
2 Банды Нью-Йорка
драма, исторический 2002, США / Германия / Италия / Великобритания / Нидерланды
7.9
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Свадебный переполох
3 Свадебный переполох
исторический, мелодрама 2001, США / Германия
7.5
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Монгол. Часть первая
4 Монгол. Часть первая
исторический, драма, биография 2007, Казахстан / Россия / Германия
7.5
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Астерикс и Обеликс против Цезаря
5 Астерикс и Обеликс против Цезаря
исторический, приключения, комедия, семейный, сказка 1999, Франция / Германия / Италия
7.3
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Утомленные солнцем 2: Цитадель
6 Утомленные солнцем 2: Цитадель
драма, исторический, военный 2010, Россия / Германия / Франция
5.4
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