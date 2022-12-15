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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Германия Фэнтези

Рейтинг немецких фильмов в жанре фэнтези

Властелин Колец: Две крепости
1 Властелин Колец: Две крепости
приключения, фэнтези, драма 2002, США / Новая Зеландия / Германия
8.6
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Властелин Колец: Возвращение Короля
2 Властелин Колец: Возвращение Короля
фэнтези 2003, США / Новая Зеландия / Германия
8.3
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Астерикс на Олимпийских Играх
3 Астерикс на Олимпийских Играх
семейный, приключения, комедия, фэнтези 2008, Франция / Испания / Германия
7.4
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Ослепленный желаниями
4 Ослепленный желаниями
мелодрама, комедия, фэнтези 2000, Германия / США
7.1
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Орудия смерти: Город костей
5 Орудия смерти: Город костей
приключения, боевик, фэнтези, драма 2013, США / Германия
7.1
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Мумия: Гробница Императора Драконов
6 Мумия: Гробница Императора Драконов
боевик, комедия, драма, приключения, ужасы, фэнтези, триллер 2008, Германия / Канада / США
7.0
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Во имя короля: история осады подземелья
7 Во имя короля: история осады подземелья
фэнтези, боевик, приключения 2007, Германия / Канада / США
6.8
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Охотник на монстров
8 Охотник на монстров
фэнтези 2020, США / Германия / Япония / Китай
6.8
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Вий 3D
9 Вий 3D
приключения, триллер, фэнтези 2014, Германия / Россия / Чехия / Великобритания / Украина
5.8
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