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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Германия Драма

Рейтинг немецких фильмов в жанре драма

Властелин Колец: Две крепости
1 Властелин Колец: Две крепости
приключения, фэнтези, драма 2002, США / Новая Зеландия / Германия
8.6
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Достучаться до небес
2 Достучаться до небес
боевик, драма, приключения, комедия 1997, Германия / Нидерланды / Бельгия
8.5
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Адвокат дьявола
3 Адвокат дьявола
триллер, драма 1997, США / Германия
8.5
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Бойцовский клуб
4 Бойцовский клуб
триллер, боевик, драма 1999, США / Германия
8.4
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Константин: повелитель тьмы
5 Константин: повелитель тьмы
триллер, боевик, сказка, драма 2005, США / Германия
8.2
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Патриот
6 Патриот
драма, военный, боевик 2000, Германия / США
8.1
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Чтец
7 Чтец
мелодрама, исторический, военный, драма, триллер 2008, США / Германия
8.0
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Терминатор: да придет спаситель
8 Терминатор: да придет спаситель
триллер, фантастика, боевик, драма, приключения 2009, США / Германия / Великобритания
7.9
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Парфюмер: история одного убийцы
9 Парфюмер: история одного убийцы
триллер, драма 2006, Германия / Франция / Испания / США
7.9
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Банды Нью-Йорка
10 Банды Нью-Йорка
драма, исторический 2002, США / Германия / Италия / Великобритания / Нидерланды
7.9
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Двойной форсаж
11 Двойной форсаж
боевик, триллер, драма, криминал 2003, США / Германия
7.8
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Бесславные ублюдки
12 Бесславные ублюдки
драма, военный, приключения, боевик 2009, Германия / США
7.6
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Мертвец
13 Мертвец
криминал, вестерн, драма, приключения 1995, США / Германия / Япония
7.6
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Отель
14 Отель "Гранд Будапешт"
комедия, драма 2014, США / Германия
7.5
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Монгол. Часть первая
15 Монгол. Часть первая
исторический, драма, биография 2007, Казахстан / Россия / Германия
7.5
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Аноним
16 Аноним
драма 2011, Германия / Великобритания
7.5
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Рай
17 Рай
драма 2016, Россия / Германия
7.4
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Меланхолия
18 Меланхолия
фантастика, драма 2010, Германия / Швеция / Дания / Франция / Италия
7.4
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Антихрист
19 Антихрист
ужасы, драма 2009, Дания / Германия / Франция / Швеция / Италия / Польша
7.4
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Нелюбовь
20 Нелюбовь
драма 2017, Россия / Франция / Бельгия / Германия
7.4
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Проклятие
21 Проклятие
триллер, ужасы, драма 2004, Япония / США / Германия
7.3
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«V» значит Вендетта
22 «V» значит Вендетта
фантастика, драма, триллер, боевик 2005, США / Великобритания / Германия
7.3
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Догвилль
23 Догвилль
триллер, драма 2003, Дания / Швеция / Норвегия / Финляндия / Великобритания / Франция / Германия / Нидерланды
7.3
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Золотой век
24 Золотой век
драма 2007, Великобритания / Франция / США / Германия
7.2
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Пункт назначения 3
25 Пункт назначения 3
мистика, драма, триллер, ужасы 2006, Германия / США
7.2
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Опасный метод
26 Опасный метод
драма 2011, Германия / Канада / Великобритания
7.2
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Весна, лето, осень, зима... и снова весна
27 Весна, лето, осень, зима... и снова весна
драма 2003, Корея / Германия
7.1
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Бесславные ублюдки (реж. версия)
28 Бесславные ублюдки (реж. версия)
военный, драма, приключения, боевик 2009, Германия / США
7.1
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Орудия смерти: Город костей
29 Орудия смерти: Город костей
приключения, боевик, фэнтези, драма 2013, США / Германия
7.1
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Авиатор
30 Авиатор
драма 2004, США / Германия
7.0
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Интернэшнл
31 Интернэшнл
драма, триллер 2008, США / Германия
7.0
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Мумия: Гробница Императора Драконов
32 Мумия: Гробница Императора Драконов
боевик, комедия, драма, приключения, ужасы, фэнтези, триллер 2008, Германия / Канада / США
7.0
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Александр
33 Александр
драма, приключения, военный 2004, США / Германия / Франция
6.8
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Дом, который построил Джек
34 Дом, который построил Джек
триллер, драма, ужасы 2018, Дания / Франция / Германия / Швейцария
6.8
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Нимфоманка: Часть 1
35 Нимфоманка: Часть 1
драма, эротика 2013, Дания / Германия / Франция / Бельгия / Великобритания
6.8
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Песня имен
36 Песня имен
драма 2019, Германия / Канада / Великобритания
6.6
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Утомленные солнцем 2: Предстояние
37 Утомленные солнцем 2: Предстояние
драма 2010, Германия / Россия / Франция
5.8
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Память
38 Память
драма, мистика 2021, Колумбия / Таиланд / Франция / Германия / Мексика / Катар / Китай / Швейцария
5.8
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Утомленные солнцем 2: Цитадель
39 Утомленные солнцем 2: Цитадель
драма, исторический, военный 2010, Россия / Германия / Франция
5.4
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