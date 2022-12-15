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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Германия Комедия

Рейтинг немецких фильмов в жанре комедия

Достучаться до небес
1 Достучаться до небес
боевик, драма, приключения, комедия 1997, Германия / Нидерланды / Бельгия
8.5
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100 вещей и ничего лишнего
2 100 вещей и ничего лишнего
комедия 2018, Германия
8.0
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Красавчик
3 Красавчик
мелодрама, комедия 2007, Германия
7.9
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Душевная кухня
4 Душевная кухня
комедия 2009, Германия
7.5
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Отель
5 Отель "Гранд Будапешт"
комедия, драма 2014, США / Германия
7.5
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Отель для собак
6 Отель для собак
комедия 2009, США / Германия
7.5
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Астерикс на Олимпийских Играх
7 Астерикс на Олимпийских Играх
семейный, приключения, комедия, фэнтези 2008, Франция / Испания / Германия
7.4
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Красавчик 2
8 Красавчик 2
комедия, мелодрама 2009, Германия
7.4
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Охотники на ведьм
9 Охотники на ведьм
комедия, боевик, ужасы 2012, США / Германия
7.4
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Рок-волна
10 Рок-волна
комедия 2009, Великобритания / Германия / Франция
7.4
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101 далматинец
11 101 далматинец
комедия, приключения, семейный 1996, США / Германия
7.3
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Не/смотря ни на что
12 Не/смотря ни на что
комедия 2017, Германия
7.3
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Астерикс и Обеликс против Цезаря
13 Астерикс и Обеликс против Цезаря
исторический, приключения, комедия, семейный, сказка 1999, Франция / Германия / Италия
7.3
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Амели
14 Амели
комедия, мелодрама 2001, Франция / Германия
7.3
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Трио в перьях
15 Трио в перьях
анимация, комедия, семейный 2017, США / Германия / Бельгия
7.3
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Король вечеринок
16 Король вечеринок
комедия 2002, Германия / США
7.2
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Ослепленный желаниями
17 Ослепленный желаниями
мелодрама, комедия, фэнтези 2000, Германия / США
7.1
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Лемони Сникет: 33 несчастья
18 Лемони Сникет: 33 несчастья
комедия, сказка, семейный, приключения 2004, США / Германия
7.1
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Мумия: Гробница Императора Драконов
19 Мумия: Гробница Императора Драконов
боевик, комедия, драма, приключения, ужасы, фэнтези, триллер 2008, Германия / Канада / США
7.0
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Американский пирог 3: свадьба
20 Американский пирог 3: свадьба
комедия 2003, США / Германия
6.8
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Железное небо
21 Железное небо
фантастика, комедия, боевик 2012, Финляндия / Германия / Австралия
6.7
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Полтора рыцаря: В поисках похищенной принцессы Херцелинды
22 Полтора рыцаря: В поисках похищенной принцессы Херцелинды
комедия 2008, Германия
5.6
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