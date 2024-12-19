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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Германия Приключения 2022

Рейтинг немецких фильмов в жанре приключения 2022 года

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Самые ожидаемые фильмы
440
Аватар 4 17 декабря 2026
413
Аватар 3 19 декабря 2024
307
Форсаж 10 18 мая 2023
205
Трансформеры: Восхождение Звероботов 8 июня 2024
189
Джон Уик 4 23 марта 2023
Лучшие фильмы в прокате
9.6
Патхан
9.2
Чебурашка
9.2
Кот в сапогах 2: Последнее желание
9.1
Аватар 2: Путь воды
9.0
Праведник
Топ 1000 лучших фильмов
9.5
BTS: Yet to Come in Cinemas
9.5
Разбой
9.2
Чебурашка
9.2
Кот в сапогах 2: Последнее желание
9.1
Аватар 2: Путь воды
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