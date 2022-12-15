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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Германия Приключения

Рейтинг немецких фильмов в жанре приключения

Властелин Колец: Две крепости
1 Властелин Колец: Две крепости
приключения, фэнтези, драма 2002, США / Новая Зеландия / Германия
8.6
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Достучаться до небес
2 Достучаться до небес
боевик, драма, приключения, комедия 1997, Германия / Нидерланды / Бельгия
8.5
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Гарри Поттер и Тайная Комната
3 Гарри Поттер и Тайная Комната
мистика, приключения, сказка, семейный 2002, США / Великобритания / Германия
8.3
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Терминатор: да придет спаситель
4 Терминатор: да придет спаситель
триллер, фантастика, боевик, драма, приключения 2009, США / Германия / Великобритания
7.9
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Казино Рояль
5 Казино Рояль
приключения, боевик, триллер 2006, США / Германия / Великобритания / Чехия
7.9
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Миссия: Невыполнима 3
6 Миссия: Невыполнима 3
триллер, боевик, мистика, приключения 2006, Германия / США
7.7
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Бесславные ублюдки
7 Бесславные ублюдки
драма, военный, приключения, боевик 2009, Германия / США
7.6
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Мертвец
8 Мертвец
криминал, вестерн, драма, приключения 1995, США / Германия / Япония
7.6
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Астерикс на Олимпийских Играх
9 Астерикс на Олимпийских Играх
семейный, приключения, комедия, фэнтези 2008, Франция / Испания / Германия
7.4
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101 далматинец
10 101 далматинец
комедия, приключения, семейный 1996, США / Германия
7.3
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Астерикс и Обеликс против Цезаря
11 Астерикс и Обеликс против Цезаря
исторический, приключения, комедия, семейный, сказка 1999, Франция / Германия / Италия
7.3
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Чернильное сердце
12 Чернильное сердце
сказка, семейный, приключения 2008, Германия / США / Великобритания
7.2
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Бесславные ублюдки (реж. версия)
13 Бесславные ублюдки (реж. версия)
военный, драма, приключения, боевик 2009, Германия / США
7.1
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Лемони Сникет: 33 несчастья
14 Лемони Сникет: 33 несчастья
комедия, сказка, семейный, приключения 2004, США / Германия
7.1
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Орудия смерти: Город костей
15 Орудия смерти: Город костей
приключения, боевик, фэнтези, драма 2013, США / Германия
7.1
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Мумия: Гробница Императора Драконов
16 Мумия: Гробница Императора Драконов
боевик, комедия, драма, приключения, ужасы, фэнтези, триллер 2008, Германия / Канада / США
7.0
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Александр
17 Александр
драма, приключения, военный 2004, США / Германия / Франция
6.8
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Во имя короля: история осады подземелья
18 Во имя короля: история осады подземелья
фэнтези, боевик, приключения 2007, Германия / Канада / США
6.8
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Чужой против хищника
19 Чужой против хищника
боевик, ужасы, приключения, фантастика, триллер, военный 2004, США / Канада / Германия / Греция / Великобритания
6.2
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Вий 3D
20 Вий 3D
приключения, триллер, фэнтези 2014, Германия / Россия / Чехия / Великобритания / Украина
5.8
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