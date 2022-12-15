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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Германия Боевик

Рейтинг немецких фильмов в жанре боевик

Достучаться до небес
1 Достучаться до небес
боевик, драма, приключения, комедия 1997, Германия / Нидерланды / Бельгия
8.5
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Бойцовский клуб
2 Бойцовский клуб
триллер, боевик, драма 1999, США / Германия
8.4
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Константин: повелитель тьмы
3 Константин: повелитель тьмы
триллер, боевик, сказка, драма 2005, США / Германия
8.2
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Патриот
4 Патриот
драма, военный, боевик 2000, Германия / США
8.1
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Форсаж
5 Форсаж
триллер, боевик, криминал 2001, США / Германия
7.9
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Терминатор: да придет спаситель
6 Терминатор: да придет спаситель
триллер, фантастика, боевик, драма, приключения 2009, США / Германия / Великобритания
7.9
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Казино Рояль
7 Казино Рояль
приключения, боевик, триллер 2006, США / Германия / Великобритания / Чехия
7.9
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Обитель зла
8 Обитель зла
ужасы, боевик, триллер, фантастика 2002, Германия / Франция / Великобритания
7.8
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Двойной форсаж
9 Двойной форсаж
боевик, триллер, драма, криминал 2003, США / Германия
7.8
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Другой мир
10 Другой мир
сказка, боевик, ужасы 2003, США / Германия / Венгрия / Великобритания
7.7
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Миссия: Невыполнима 3
11 Миссия: Невыполнима 3
триллер, боевик, мистика, приключения 2006, Германия / США
7.7
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Бесславные ублюдки
12 Бесславные ублюдки
драма, военный, приключения, боевик 2009, Германия / США
7.6
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Обитель зла: Последняя глава
13 Обитель зла: Последняя глава
триллер, боевик, ужасы, фантастика 2016, Германия / Австралия / Канада / Франция
7.6
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Тройной форсаж: Токийский дрифт
14 Тройной форсаж: Токийский дрифт
боевик, криминал, триллер 2006, США / Германия
7.5
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Охотники на ведьм
15 Охотники на ведьм
комедия, боевик, ужасы 2012, США / Германия
7.4
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Обитель зла 3
16 Обитель зла 3
триллер, ужасы, фантастика, боевик 2007, США / Германия / Великобритания / Франция / Австралия
7.3
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Обитель зла 4: Жизнь после смерти
17 Обитель зла 4: Жизнь после смерти
ужасы, боевик, фантастика, триллер 2010, Германия / США / Великобритания
7.3
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«V» значит Вендетта
18 «V» значит Вендетта
фантастика, драма, триллер, боевик 2005, США / Великобритания / Германия
7.3
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Doom
19 Doom
ужасы, фантастика, боевик 2005, Германия / США / Великобритания / Чехия
7.1
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Бесславные ублюдки (реж. версия)
20 Бесславные ублюдки (реж. версия)
военный, драма, приключения, боевик 2009, Германия / США
7.1
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На гребне волны
21 На гребне волны
боевик 2015, США / Германия / Китай
7.1
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Орудия смерти: Город костей
22 Орудия смерти: Город костей
приключения, боевик, фэнтези, драма 2013, США / Германия
7.1
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Мумия: Гробница Императора Драконов
23 Мумия: Гробница Императора Драконов
боевик, комедия, драма, приключения, ужасы, фэнтези, триллер 2008, Германия / Канада / США
7.0
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Во имя короля: история осады подземелья
24 Во имя короля: история осады подземелья
фэнтези, боевик, приключения 2007, Германия / Канада / США
6.8
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Обитель Зла 2: Апокалипсис
25 Обитель Зла 2: Апокалипсис
боевик, ужасы, фантастика, триллер 2004, Германия / Франция / Великобритания / Канада
6.8
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Железное небо
26 Железное небо
фантастика, комедия, боевик 2012, Финляндия / Германия / Австралия
6.7
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Терминатор 3: Восстание машин
27 Терминатор 3: Восстание машин
фантастика, боевик, триллер 2003, США / Германия / Великобритания
6.3
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Чужой против хищника
28 Чужой против хищника
боевик, ужасы, приключения, фантастика, триллер, военный 2004, США / Канада / Германия / Греция / Великобритания
6.2
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Обитель зла: Раккун-Сити
29 Обитель зла: Раккун-Сити
боевик, ужасы, мистика 2021, Германия / США
6.1
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