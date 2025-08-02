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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Германия 2024

Рейтинг немецких фильмов 2024 года

В самом сердце Национального 8.3
1 В самом сердце Национального
документальный, спорт 2024, Германия
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Мария 6.4
2 Мария Байопик с Анджелиной Джоли о последних днях оперной дивы в окружении призраков и верных слуг
биография, драма 2024, Германия / США / ОАЭ / Италия
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Дети леса 6.2
3 Дети леса Семейное фэнтези о подростке-оборотне и тайной школе
семейный, фэнтези 2024, Австрия / Германия / Италия
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Моя чудная семейка 6.1
4 Моя чудная семейка Обычная девочка из семьи волшебников должна спасти мир
приключения, анимация 2024, Германия
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Кукушка 6.1
5 Кукушка Отдых в Альпах превращается в ад для девочки-подростка и ее семьи
ужасы, детектив, триллер 2024, Германия / США
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Город страха 5.6
6 Город страха Триллер о писателе, который расследует массовое убийство сектантов
драма 2024, Франция / Германия / США
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