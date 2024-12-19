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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Германия 2023

Рейтинг немецких фильмов 2023 года

Трио в перьях 2 7.0
1 Трио в перьях 2 Яркий мультфильм о приключениях отважного воробья
анимация 2023, Бельгия / Германия / Норвегия
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Стражи Галактики. Часть 3
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Кот в сапогах 2: Последнее желание
9.2
Переводчик
9.2
Рок дог 3: Битва за бит
Топ 1000 лучших фильмов
9.6
Человек-Паук: Паутина Вселенных
9.4
Стражи Галактики. Часть 3
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Судзумэ закрывает двери
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Кот в сапогах 2: Последнее желание
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