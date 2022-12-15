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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Германия 2017

Рейтинг немецких фильмов 2017 года

Мы — монстры
1 Мы — монстры
анимация, детский 2017, Германия
7.5
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Маленький вампир
2 Маленький вампир
анимация 2017, Германия
7.4
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Нелюбовь
3 Нелюбовь
драма 2017, Россия / Франция / Бельгия / Германия
7.4
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Не/смотря ни на что
4 Не/смотря ни на что
комедия 2017, Германия
7.3
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Трио в перьях
5 Трио в перьях
анимация, комедия, семейный 2017, США / Германия / Бельгия
7.3
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Анон
6 Анон
фантастика, триллер 2017, Германия
5.9
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