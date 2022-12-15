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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Германия 2009

Рейтинг немецких фильмов 2009 года

Терминатор: да придет спаситель
1 Терминатор: да придет спаситель
триллер, фантастика, боевик, драма, приключения 2009, США / Германия / Великобритания
7.9
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Пандорум
2 Пандорум
ужасы, фантастика 2009, США / Германия
7.9
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Большое путешествие вглубь океанов 3D: Возвращение
3 Большое путешествие вглубь океанов 3D: Возвращение
документальный 2009, Германия / Великобритания / Австрия
7.7
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Бесславные ублюдки
4 Бесславные ублюдки
драма, военный, приключения, боевик 2009, Германия / США
7.6
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Душевная кухня
5 Душевная кухня
комедия 2009, Германия
7.5
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Отель для собак
6 Отель для собак
комедия 2009, США / Германия
7.5
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Красавчик 2
7 Красавчик 2
комедия, мелодрама 2009, Германия
7.4
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Шери
8 Шери
мелодрама 2009, Великобритания / Германия
7.4
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Рок-волна
9 Рок-волна
комедия 2009, Великобритания / Германия / Франция
7.4
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Антихрист
10 Антихрист
ужасы, драма 2009, Дания / Германия / Франция / Швеция / Италия / Польша
7.4
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Бесславные ублюдки (реж. версия)
11 Бесславные ублюдки (реж. версия)
военный, драма, приключения, боевик 2009, Германия / США
7.1
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