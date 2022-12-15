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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Германия 2003

Рейтинг немецких фильмов 2003 года

Властелин Колец: Возвращение Короля
1 Властелин Колец: Возвращение Короля
фэнтези 2003, США / Новая Зеландия / Германия
8.3
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Двойной форсаж
2 Двойной форсаж
боевик, триллер, драма, криминал 2003, США / Германия
7.8
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Другой мир
3 Другой мир
сказка, боевик, ужасы 2003, США / Германия / Венгрия / Великобритания
7.7
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Догвилль
4 Догвилль
триллер, драма 2003, Дания / Швеция / Норвегия / Финляндия / Великобритания / Франция / Германия / Нидерланды
7.3
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Весна, лето, осень, зима... и снова весна
5 Весна, лето, осень, зима... и снова весна
драма 2003, Корея / Германия
7.1
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Американский пирог 3: свадьба
6 Американский пирог 3: свадьба
комедия 2003, США / Германия
6.8
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Терминатор 3: Восстание машин
7 Терминатор 3: Восстание машин
фантастика, боевик, триллер 2003, США / Германия / Великобритания
6.3
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