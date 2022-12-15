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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Германия 2002

Рейтинг немецких фильмов 2002 года

Властелин Колец: Две крепости
1 Властелин Колец: Две крепости
приключения, фэнтези, драма 2002, США / Новая Зеландия / Германия
8.6
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Гарри Поттер и Тайная Комната
2 Гарри Поттер и Тайная Комната
мистика, приключения, сказка, семейный 2002, США / Великобритания / Германия
8.3
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Банды Нью-Йорка
3 Банды Нью-Йорка
драма, исторический 2002, США / Германия / Италия / Великобритания / Нидерланды
7.9
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Обитель зла
4 Обитель зла
ужасы, боевик, триллер, фантастика 2002, Германия / Франция / Великобритания
7.8
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Идентификация Борна
5 Идентификация Борна
триллер 2002, США / Германия / Чехия
7.7
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Король вечеринок
6 Король вечеринок
комедия 2002, Германия / США
7.2
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