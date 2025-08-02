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Рейтинг французских фильмов в жанре триллер 2024 года

Агент на уикенд 6.1
1 Агент на уикенд Боевик с Люком Эвансом о бывших любовниках, вынужденных объединиться для важной миссии
боевик, триллер 2024, Франция
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Ворон 6.1
2 Ворон Погибший герой воскресает, чтобы отомстить своим убийцам
фэнтези, боевик, криминал, драма, триллер 2024, США / Великобритания / Франция
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Саван 5.8
3 Саван Овдовевший бизнесмен обустраивает высокотехнологичные могилы. Фильм от мастера боди-хоррора Дэвида Кроненберга
ужасы, триллер 2024, Канада / Франция
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Синистер. Пожиратель душ 5.7
4 Синистер. Пожиратель душ Фильм ужасов о демоне, который похищает детей
ужасы, триллер 2024, Франция
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Ларго Винч: Гнев прошлого 5.5
5 Ларго Винч: Гнев прошлого Миллиардер Ларго Винч спасает похищенного сына и свою репутацию
боевик, приключения, триллер 2024, Бельгия / Франция
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Перевозчик душ 5.0
6 Перевозчик душ Бывшие влюблённые садятся в машину к дьяволу
ужасы, триллер 2024, Франция / Великобритания
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