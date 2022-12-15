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1
Терминатор 2: судный день
боевик, триллер, фантастика, приключения
1991, США / Франция
8.7
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2
Леон
драма, триллер, криминал
1994, Франция
8.7
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3
Пятый элемент
приключения, триллер, боевик, фантастика, мелодрама
1997, Франция
8.5
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4
Заложница
триллер, боевик
2008, Франция
8.3
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5
Девятые врата
мистика, ужасы, триллер
1999, Испания / Франция / США
8.1
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6
Сайлент Хилл
ужасы, триллер
2006, Канада / Франция
7.9
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7
Парфюмер: история одного убийцы
триллер, драма
2006, Германия / Франция / Испания / США
7.9
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8
Обитель зла
ужасы, боевик, триллер, фантастика
2002, Германия / Франция / Великобритания
7.8
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9
Другие
ужасы, фантастика, мистика, триллер, драма
2001, Испания / Франция / США
7.8
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10
Легенда
триллер, драма, криминал
2015, Великобритания / Франция
7.8
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11
Малхолланд Драйв
драма, триллер, мистика
2001, Франция / США
7.7
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12
Заложница 2
триллер, драма, криминал, боевик
2012, Франция
7.7
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13
Обитель зла: Последняя глава
триллер, боевик, ужасы, фантастика
2016, Германия / Австралия / Канада / Франция
7.6
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14
Коломбиана
драма, приключения, боевик, триллер
2011, США / Франция
7.5
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15
Рейд
боевик, триллер, криминал
2011, Индонезия / США / Франция
7.5
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16
Профессионал
триллер, боевик
1981, Франция
7.5
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17
Хлоя
триллер, драма
2009, США / Канада / Франция
7.4
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18
Химера
триллер, фантастика, ужасы
2009, США / Канада / Франция
7.4
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19
Ларго Винч: начало
триллер, приключения
2008, Франция
7.4
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20
Револьвер
триллер, драма, криминал
2005, Франция / Великобритания
7.4
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21
Обитель зла 3
триллер, ужасы, фантастика, боевик
2007, США / Германия / Великобритания / Франция / Австралия
7.3
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22
Догвилль
триллер, драма
2003, Дания / Швеция / Норвегия / Финляндия / Великобритания / Франция / Германия / Нидерланды
7.3
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23
Малавита
криминал, драма, триллер
2013, США / Франция
7.1
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24
Напролом
триллер, фантастика, боевик
2012, США / Франция
7.0
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25
Судная ночь 3
триллер, боевик, ужасы
2016, США / Франция
6.9
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26
Неоновый демон
ужасы, триллер
2016, США / Франция
6.9
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27
Дом, который построил Джек
триллер, драма, ужасы
2018, Дания / Франция / Германия / Швейцария
6.8
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28
Хитмэн
боевик, криминал, триллер
2007, Франция / США
6.8
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29
Обитель Зла 2: Апокалипсис
боевик, ужасы, фантастика, триллер
2004, Германия / Франция / Великобритания / Канада
6.8
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30
Вавилон н.э.
приключения, фантастика, триллер, боевик
2008, США / Франция
6.8
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31
Тебя никогда здесь не было
триллер, драма, детектив
2017, США / Франция
6.7
Оцените
32
Шоссе в никуда
мистика, ужасы, триллер, драма
1997, США / Франция
6.3
Оцените
33
Атлантида
фэнтези, триллер
2017, Испания / Франция
6.2
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34
Двуличный любовник
триллер, драма
2017, Франция
6.1
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35
Титан
драма, триллер
2021, Франция / Бельгия
5.9
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36
Исчезнувший
триллер
2021, Великобритания / Франция
5.9
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37
Бугимен
ужасы, фэнтези, триллер
2018, Марокко / Франция
4.9
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