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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Франция Триллер

Рейтинг французских фильмов в жанре триллер

Терминатор 2: судный день
1 Терминатор 2: судный день
боевик, триллер, фантастика, приключения 1991, США / Франция
8.7
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Леон
2 Леон
драма, триллер, криминал 1994, Франция
8.7
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Пятый элемент
3 Пятый элемент
приключения, триллер, боевик, фантастика, мелодрама 1997, Франция
8.5
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Заложница
4 Заложница
триллер, боевик 2008, Франция
8.3
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Девятые врата
5 Девятые врата
мистика, ужасы, триллер 1999, Испания / Франция / США
8.1
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Сайлент Хилл
6 Сайлент Хилл
ужасы, триллер 2006, Канада / Франция
7.9
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Парфюмер: история одного убийцы
7 Парфюмер: история одного убийцы
триллер, драма 2006, Германия / Франция / Испания / США
7.9
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Обитель зла
8 Обитель зла
ужасы, боевик, триллер, фантастика 2002, Германия / Франция / Великобритания
7.8
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Другие
9 Другие
ужасы, фантастика, мистика, триллер, драма 2001, Испания / Франция / США
7.8
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Легенда
10 Легенда
триллер, драма, криминал 2015, Великобритания / Франция
7.8
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Малхолланд Драйв
11 Малхолланд Драйв
драма, триллер, мистика 2001, Франция / США
7.7
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Заложница 2
12 Заложница 2
триллер, драма, криминал, боевик 2012, Франция
7.7
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Обитель зла: Последняя глава
13 Обитель зла: Последняя глава
триллер, боевик, ужасы, фантастика 2016, Германия / Австралия / Канада / Франция
7.6
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Коломбиана
14 Коломбиана
драма, приключения, боевик, триллер 2011, США / Франция
7.5
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Рейд
15 Рейд
боевик, триллер, криминал 2011, Индонезия / США / Франция
7.5
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Профессионал
16 Профессионал
триллер, боевик 1981, Франция
7.5
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Хлоя
17 Хлоя
триллер, драма 2009, США / Канада / Франция
7.4
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Химера
18 Химера
триллер, фантастика, ужасы 2009, США / Канада / Франция
7.4
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Ларго Винч: начало
19 Ларго Винч: начало
триллер, приключения 2008, Франция
7.4
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Револьвер
20 Револьвер
триллер, драма, криминал 2005, Франция / Великобритания
7.4
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Обитель зла 3
21 Обитель зла 3
триллер, ужасы, фантастика, боевик 2007, США / Германия / Великобритания / Франция / Австралия
7.3
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Догвилль
22 Догвилль
триллер, драма 2003, Дания / Швеция / Норвегия / Финляндия / Великобритания / Франция / Германия / Нидерланды
7.3
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Малавита
23 Малавита
криминал, драма, триллер 2013, США / Франция
7.1
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Напролом
24 Напролом
триллер, фантастика, боевик 2012, США / Франция
7.0
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Судная ночь 3
25 Судная ночь 3
триллер, боевик, ужасы 2016, США / Франция
6.9
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Неоновый демон
26 Неоновый демон
ужасы, триллер 2016, США / Франция
6.9
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Дом, который построил Джек
27 Дом, который построил Джек
триллер, драма, ужасы 2018, Дания / Франция / Германия / Швейцария
6.8
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Хитмэн
28 Хитмэн
боевик, криминал, триллер 2007, Франция / США
6.8
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Обитель Зла 2: Апокалипсис
29 Обитель Зла 2: Апокалипсис
боевик, ужасы, фантастика, триллер 2004, Германия / Франция / Великобритания / Канада
6.8
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Вавилон н.э.
30 Вавилон н.э.
приключения, фантастика, триллер, боевик 2008, США / Франция
6.8
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Тебя никогда здесь не было
31 Тебя никогда здесь не было
триллер, драма, детектив 2017, США / Франция
6.7
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Шоссе в никуда
32 Шоссе в никуда
мистика, ужасы, триллер, драма 1997, США / Франция
6.3
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Атлантида
33 Атлантида
фэнтези, триллер 2017, Испания / Франция
6.2
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Двуличный любовник
34 Двуличный любовник
триллер, драма 2017, Франция
6.1
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Титан
35 Титан
драма, триллер 2021, Франция / Бельгия
5.9
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Исчезнувший
36 Исчезнувший
триллер 2021, Великобритания / Франция
5.9
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Бугимен
37 Бугимен
ужасы, фэнтези, триллер 2018, Марокко / Франция
4.9
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