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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Франция Фантастика

Рейтинг французских фильмов в жанре фантастика

Терминатор 2: судный день
1 Терминатор 2: судный день
боевик, триллер, фантастика, приключения 1991, США / Франция
8.7
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Пятый элемент
2 Пятый элемент
приключения, триллер, боевик, фантастика, мелодрама 1997, Франция
8.5
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Господин Никто
3 Господин Никто
фантастика, фэнтези, драма, мелодрама 2009, Бельгия / Канада / Франция
8.3
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Исходный код
4 Исходный код
драма, фантастика 2011, США / Франция
8.1
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Валериан и город тысячи планет
5 Валериан и город тысячи планет
фантастика, боевик, приключения 2017, Франция
8.0
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Обитель зла
6 Обитель зла
ужасы, боевик, триллер, фантастика 2002, Германия / Франция / Великобритания
7.8
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Другие
7 Другие
ужасы, фантастика, мистика, триллер, драма 2001, Испания / Франция / США
7.8
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Обитель зла: Последняя глава
8 Обитель зла: Последняя глава
триллер, боевик, ужасы, фантастика 2016, Германия / Австралия / Канада / Франция
7.6
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Пол: Секретный материальчик
9 Пол: Секретный материальчик
фантастика, комедия 2011, Франция / Великобритания / США / Испания
7.6
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Дыши во мгле
10 Дыши во мгле
фантастика, драма 2018, Франция
7.5
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Химера
11 Химера
триллер, фантастика, ужасы 2009, США / Канада / Франция
7.4
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Меланхолия
12 Меланхолия
фантастика, драма 2010, Германия / Швеция / Дания / Франция / Италия
7.4
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Люси
13 Люси
фантастика, боевик 2014, Франция
7.4
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Обитель зла 3
14 Обитель зла 3
триллер, ужасы, фантастика, боевик 2007, США / Германия / Великобритания / Франция / Австралия
7.3
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13-й район: Ультиматум
15 13-й район: Ультиматум
боевик, фантастика, криминал 2009, Франция
7.0
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Напролом
16 Напролом
триллер, фантастика, боевик 2012, США / Франция
7.0
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Путешествие времени
17 Путешествие времени
документальный, фантастика 2016, США / Франция / Германия
7.0
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Обитель Зла 2: Апокалипсис
18 Обитель Зла 2: Апокалипсис
боевик, ужасы, фантастика, триллер 2004, Германия / Франция / Великобритания / Канада
6.8
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Вавилон н.э.
19 Вавилон н.э.
приключения, фантастика, триллер, боевик 2008, США / Франция
6.8
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Комната желаний
20 Комната желаний
фантастика 2019, Франция / Люксембург / Бельгия
6.4
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