Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Франция Мелодрама 2025

Рейтинг французских фильмов в жанре мелодрама 2025 года

Дракула 7.0
1 Дракула Вампир жаждет воссоединиться с возлюбленной. Пересказ знаменитой истории от Люка Бессона
мелодрама, фэнтези, ужасы 2025, Франция
Оцените
Смотреть трейлер Рецензия Билеты
Жанр
Страна
Год
Сбросить
Самые ожидаемые фильмы Топ 1000 лучших фильмов Лучшие фильмы в прокате Лучшие фильмы 2025 года Лучшие фильмы 2024 года Лучшие фильмы 2023 года Лучшие фильмы 2022 года Лучшие фильмы 2021 года Лучшие отечественные фильмы Лучшие фильмы по странам Лучшие фильмы по жанрам Лучшие фильмы по годам
Самые ожидаемые фильмы
884
Аватар: Пламя и пепел 25 декабря 2025
754
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость 18 сентября 2025
530
Чебурашка 2 1 января 2026
117
Три богатыря и свет клином 25 декабря 2025
92
Мажор в Дубае 30 октября 2025
Лучшие фильмы в прокате
9.5
Клёвый УLove
9.1
Ритмы мечты
8.8
Властелин Колец: Братство Кольца
8.8
Темный рыцарь
8.8
Дикий робот
Топ 1000 лучших фильмов
9.1
Побег из Шоушенка
9.1
Атака титанов: Последняя атака
9.0
Ateez World Tour [Towards the Light: Will to Power] в Сеуле
8.9
Зеленая миля
8.8
Властелин Колец: Братство Кольца
Это просто космос! Только настоящий фанат культовой фантастики наберет в тесте 6 из 6
В тизере к 3 сезону сериала «Кольца власти» показали самое мощное оружие Средиземья: толкинисты сразу его узнают (видео)
«На последней черте»: Говорухина жутко раздражал этот актер из «Места встречи», а зрители остались в восторге
Женя с отцом едут на «охоту» в Москву: 2-я серия «Лихих-2» еще не вышла, но уже известны события 3-й
«Чтобы сойти с ума, его надо иметь»: психиатр объяснил, почему в кино гениев показывают алкоголиками — от звезды «Триггера» до Бонда
Брюс Уиллис отдал всего себя «Крепкому орешку» — и заплатил за это здоровьем: все могло сложиться иначе, если бы не давний случай
Только выросшие в СССР вспомнят 5 фильмов по аппетитным кадрам с едой: но не ждите здесь бутерброд из «Девчат» (тест)
Там же снимали «Полицейскую академию»: по кадру вычислили станцию метро из «Москва слезам не верит»
100% свежести на RT: 5 сериалов, ставших хитами в сентябре — даже долгожданная «Уэнсдэй» не попала в список
Киновселенная Кинга перевернулась: новый фильм официально стал самым лучшим в его карьере — оставил позади «Сияние» и «Побег из Шоушенка»
Еще один обезумевший андроид и говорящий ксеноморф: обзор на «Муху», 6-й эпизод «Чужой: Земля»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше