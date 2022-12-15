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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Франция Мелодрама

Рейтинг французских фильмов в жанре мелодрама

Пятый элемент
1 Пятый элемент
приключения, триллер, боевик, фантастика, мелодрама 1997, Франция
8.5
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Господин Никто
2 Господин Никто
фантастика, фэнтези, драма, мелодрама 2009, Бельгия / Канада / Франция
8.3
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Ангел А
3 Ангел А
мелодрама, комедия 2005, Франция
8.1
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2+1
4 2+1
комедия, семейный, драма, мелодрама 2016, Франция / Великобритания
7.9
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Сибирский цирюльник
5 Сибирский цирюльник
исторический, драма, мелодрама 1998, Россия / Франция / Италия / Чехия
7.8
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Артист
6 Артист
мелодрама 2011, Франция
7.8
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Лолита
7 Лолита
мелодрама, драма 1997, США / Франция
7.7
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Худший человек на свете
8 Худший человек на свете
драма, комедия, мелодрама 2021, Норвегия / Франция / Швеция / Дания
7.6
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Гордость и предубеждение
9 Гордость и предубеждение
мелодрама, драма 2005, Франция / Великобритания
7.6
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Влюбись в меня, если осмелишься
10 Влюбись в меня, если осмелишься
драма, мелодрама 2003, Франция / Бельгия
7.5
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Жизнь Адель
11 Жизнь Адель
драма, мелодрама 2013, Франция
7.3
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Мои черничные ночи
12 Мои черничные ночи
мелодрама 2007, Гонконг / Китай / Франция
7.3
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Амели
13 Амели
комедия, мелодрама 2001, Франция / Германия
7.3
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Он и Она
14 Он и Она
мелодрама, комедия 2017, Франция / Бельгия
7.3
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Нью-Йорк, я люблю тебя
15 Нью-Йорк, я люблю тебя
мелодрама, драма, сборник 2008, США / Франция
7.2
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Любовь не по размеру
16 Любовь не по размеру
мелодрама, комедия 2016, Франция
7.2
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Параллельные миры
17 Параллельные миры
драма, мелодрама 2012, Канада / Франция
7.2
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MAGIC PARIS: 7 историй о Париже
18 MAGIC PARIS: 7 историй о Париже
мелодрама 2007, Франция
7.1
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Париж
19 Париж
комедия, мелодрама, драма 2008, Франция
7.1
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Париж, я люблю тебя
20 Париж, я люблю тебя
мелодрама 2006, Лихтенштейн / Швейцария / Германия / Франция
7.1
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