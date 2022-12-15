Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Ирония судьбы в Голливуде" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Франция Мистика

Рейтинг французских фильмов в жанре мистика

Девятые врата
1 Девятые врата
мистика, ужасы, триллер 1999, Испания / Франция / США
8.0
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Другие
2 Другие
ужасы, фантастика, мистика, триллер, драма 2001, Испания / Франция / США
7.7
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Малхолланд Драйв
3 Малхолланд Драйв
драма, триллер, мистика 2001, Франция / США
7.4
Оцените
Воображариум доктора Парнаса
4 Воображариум доктора Парнаса
приключения, мистика, фэнтези 2009, Франция / Канада
7.1
Оцените
Шоссе в никуда
5 Шоссе в никуда
мистика, ужасы, триллер, драма 1997, США / Франция
6.3
Оцените
Память
6 Память
драма, мистика 2021, Колумбия / Таиланд / Франция / Германия / Мексика / Катар / Китай / Швейцария
5.8
Оцените
Жанр
Страна
Год
Сбросить
Самые ожидаемые фильмы Топ 1000 лучших фильмов Лучшие фильмы в прокате Лучшие фильмы 2021 года Лучшие фильмы 2020 года Лучшие фильмы 2019 года Лучшие фильмы 2018 года Лучшие отечественные фильмы Лучшие фильмы по странам Лучшие фильмы по жанрам Лучшие фильмы по годам
Самые ожидаемые фильмы
846
Аватар 2: Путь воды 15 декабря 2022
214
Аватар 4 17 декабря 2026
178
Аватар 3 19 декабря 2024
166
Черная Пантера: Ваканда навеки 10 ноября 2022
162
Аквамен 2 16 марта 2023
Лучшие фильмы в прокате
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.1
Кобра
9.0
Коати. Легенда джунглей
9.0
Миньоны: Грювитация
8.9
Байкал. Удивительные приключения Юмы
Топ 1000 лучших фильмов
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.1
Зеленая миля
9.0
Король Лев
9.0
Ходячий замок
9.0
1+1
Related video
Любил деньги, «воровал» у «Ласкового мая»: такого Цоя россияне не знали
Самый умный по праву: назван знак Зодиака людей с запредельным уровнем интеллекта
Отмечены вселенной: 3 знака зодиака, рожденных под счастливой звездой
Президент США мог сняться в советском хите: не позволил Гайдай
Вскружат голову любой: 3 самых красивых мужчины по знаку Зодиака
Кошмарный сон Достоевского: иностранцев растоптали за обложки к русской классике
Никогда не предадут: 3 самых верных знака Зодиака
Сговорились: как советские актеры чуть не лишили Папанова работы
Вот какой актер играл у Гайдая чаще всех: такого ответа не ожидал никто
Растрогали россиян: иностранцы высказались о главной песне Шатунова
Ягодка опять: тест на определение вашего внутреннего возраста
Мамочкам на заметку: пройдите тест, чтобы узнать, правильно ли вы кормите ребенка
Приложение киноафиши