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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Франция Ужасы 2024

Рейтинг французских фильмов в жанре ужасы 2024 года

Субстанция 7.0
1 Субстанция Актриса сталкивается с кошмарными последствиями в погоне за молодостью
ужасы 2024, США / Франция / Великобритания
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Ночь в зоопарке 6.9
2 Ночь в зоопарке Кролик-мутант держит в страхе всех зверей
анимация, комедия, ужасы 2024, Франция / США / Бельгия / Канада
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Саван 5.8
3 Саван Овдовевший бизнесмен обустраивает высокотехнологичные могилы. Фильм от мастера боди-хоррора Дэвида Кроненберга
ужасы, триллер 2024, Канада / Франция
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Синистер. Пожиратель душ 5.7
4 Синистер. Пожиратель душ Фильм ужасов о демоне, который похищает детей
ужасы, триллер 2024, Франция
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Перевозчик душ 5.0
5 Перевозчик душ Бывшие влюблённые садятся в машину к дьяволу
ужасы, триллер 2024, Франция / Великобритания
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