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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Франция Ужасы 2023

Рейтинг французских фильмов в жанре ужасы 2023 года

Паутина страха 6.5
1 Паутина страха Французский хоррор о пауках-убийцах
ужасы 2023, Франция
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Спуск в бездну 6.3
2 Спуск в бездну Французский фильм ужасов о древнем зле
приключения, ужасы 2023, Франция
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Нечисть 6.3
3 Нечисть Хоррор о ведьме-оборотне и её жертвах
ужасы 2023, Франция / Германия / США
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