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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Франция Ужасы

Рейтинг французских фильмов в жанре ужасы

Девятые врата
1 Девятые врата
мистика, ужасы, триллер 1999, Испания / Франция / США
8.1
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Сайлент Хилл
2 Сайлент Хилл
ужасы, триллер 2006, Канада / Франция
7.9
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Обитель зла
3 Обитель зла
ужасы, боевик, триллер, фантастика 2002, Германия / Франция / Великобритания
7.8
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Другие
4 Другие
ужасы, фантастика, мистика, триллер, драма 2001, Испания / Франция / США
7.8
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Сайлент Хилл 2 3D
5 Сайлент Хилл 2 3D
ужасы 2012, США / Франция
7.7
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Обитель зла: Последняя глава
6 Обитель зла: Последняя глава
триллер, боевик, ужасы, фантастика 2016, Германия / Австралия / Канада / Франция
7.6
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Химера
7 Химера
триллер, фантастика, ужасы 2009, США / Канада / Франция
7.4
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Антихрист
8 Антихрист
ужасы, драма 2009, Дания / Германия / Франция / Швеция / Италия / Польша
7.4
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Обитель зла 3
9 Обитель зла 3
триллер, ужасы, фантастика, боевик 2007, США / Германия / Великобритания / Франция / Австралия
7.3
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Судная ночь 3
10 Судная ночь 3
триллер, боевик, ужасы 2016, США / Франция
6.9
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Неоновый демон
11 Неоновый демон
ужасы, триллер 2016, США / Франция
6.9
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Дом, который построил Джек
12 Дом, который построил Джек
триллер, драма, ужасы 2018, Дания / Франция / Германия / Швейцария
6.8
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Обитель Зла 2: Апокалипсис
13 Обитель Зла 2: Апокалипсис
боевик, ужасы, фантастика, триллер 2004, Германия / Франция / Великобритания / Канада
6.8
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Шоссе в никуда
14 Шоссе в никуда
мистика, ужасы, триллер, драма 1997, США / Франция
6.3
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Бабушка
15 Бабушка
ужасы 2021, Испания / Франция
5.8
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Клаустрофобы. Начало
16 Клаустрофобы. Начало
ужасы 2022, Италия / Франция
5.4
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Проклятие Артура
17 Проклятие Артура
ужасы 2022, Франция
5.2
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Бугимен
18 Бугимен
ужасы, фэнтези, триллер 2018, Марокко / Франция
4.9
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