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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Франция Исторический 2021

Рейтинг французских фильмов в жанре исторический 2021 года

Эйфель 7.5
1 Эйфель История любви и создания самого известного символа Парижа
биография, драма, исторический 2021, Франция
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Трейлер Рецензия
Утраченные иллюзии 6.8
2 Утраченные иллюзии Экранизация известного романа Оноре де Бальзака «Человеческая комедия»
драма, исторический 2021, Франция
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