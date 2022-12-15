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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Франция Исторический

Рейтинг французских фильмов в жанре исторический

Сибирский цирюльник
1 Сибирский цирюльник
исторический, драма, мелодрама 1998, Россия / Франция / Италия / Чехия
7.8
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Дюнкерк
2 Дюнкерк
драма, военный, исторический 2017, США / Великобритания / Франция
7.6
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Эйфель
3 Эйфель
биография, драма, исторический 2021, Франция
7.5
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Астерикс и Обеликс против Цезаря
4 Астерикс и Обеликс против Цезаря
исторический, приключения, комедия, семейный, сказка 1999, Франция / Германия / Италия
7.3
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Утомленные солнцем 2: Цитадель
5 Утомленные солнцем 2: Цитадель
драма, исторический, военный 2010, Россия / Германия / Франция
5.4
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