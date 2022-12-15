Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Франция Семейный

Рейтинг французских фильмов в жанре семейный

Балерина
1 Балерина
анимация, семейный 2017, Франция / Канада
8.1
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Мама
2 Мама
семейный, сказка, мюзикл 1976, СССР / Франция / Румыния
7.9
Оцените
Смотреть за 1 рубль
2+1
3 2+1
комедия, семейный, драма, мелодрама 2016, Франция / Великобритания
7.9
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Зорро
4 Зорро
комедия, семейный, вестерн, приключения 1975, Франция / Италия
7.9
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Приключения Паддингтона 2
5 Приключения Паддингтона 2
фэнтези, семейный, приключения 2017, Великобритания / Франция
7.9
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Мой волк
6 Мой волк
приключения, семейный 2021, Франция
7.8
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Артур и Минипуты
7 Артур и Минипуты
анимация, сказка, семейный 2006, США / Франция
7.7
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Расправь крылья
8 Расправь крылья
приключения, семейный 2019, Франция
7.7
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Артур и месть Урдалака
9 Артур и месть Урдалака
сказка, семейный, анимация 2009, Франция
7.7
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Кролецып и Хомяк Тьмы
10 Кролецып и Хомяк Тьмы
семейный, анимация, приключения 2022, Бельгия / Франция
7.6
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Астерикс на Олимпийских Играх
11 Астерикс на Олимпийских Играх
семейный, приключения, комедия, фэнтези 2008, Франция / Испания / Германия
7.4
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Приключения Паддингтона
12 Приключения Паддингтона
семейный, комедия, приключения 2014, Великобритания / Франция / США / Канада
7.4
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Волк и Лев
13 Волк и Лев
семейный 2021, Франция / Канада
7.4
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Астерикс и Обеликс против Цезаря
14 Астерикс и Обеликс против Цезаря
исторический, приключения, комедия, семейный, сказка 1999, Франция / Германия / Италия
7.3
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Девять жизней
15 Девять жизней
комедия, семейный 2016, Франция
6.4
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Жанр
Страна
Год
Сбросить
Самые ожидаемые фильмы Топ 1000 лучших фильмов Лучшие фильмы в прокате Лучшие фильмы 2021 года Лучшие фильмы 2020 года Лучшие фильмы 2019 года Лучшие фильмы 2018 года Лучшие отечественные фильмы Лучшие фильмы по странам Лучшие фильмы по жанрам Лучшие фильмы по годам
Самые ожидаемые фильмы
771
Аватар 2: Путь воды 15 декабря 2022
206
Аватар 4 17 декабря 2026
173
Аватар 3 19 декабря 2024
148
Аквамен 2 16 марта 2023
131
Черная Пантера: Ваканда навеки 10 ноября 2022
Лучшие фильмы в прокате
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.0
Зеленая миля
9.0
Черный телефон
9.0
Коати. Легенда джунглей
8.9
Байкал. Удивительные приключения Юмы
Топ 1000 лучших фильмов
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.0
Зеленая миля
9.0
1+1
9.0
Король Лев
9.0
Ходячий замок
Related video
Сколько зарабатывают актрисы фильмов для взрослых? Спойлер: меньше, чем вы думали
Почти полностью парализован: раскрыто жуткое состояние Бориса Моисеева
Тест: только те, кто вырос в СССР, смогут верно закончить все 10 цитат из советских фильмов
Звезда «Служебного романа» едва не бросила роль из-за оскорбительно низкого гонорара
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Помните лысую Дашу из «Брата 2»? Теперь ее не узнать
Американец поставил на место судей российского «Голоса»: «Никто из них не сможет так спеть»
Малахов бросил все, чтобы быть рядом с избитой матерью
Сильная энергетика: 3 знака Зодиака стопроцентно защищены от сглаза
Без пластики: россиянам показали настоящие лица Пугачевой и Ротару
«Еда для коров»: иностранцы высмеяли блюдо из советского кино
Приложение киноафиши