Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Франция Сказка

Рейтинг французских фильмов в жанре сказка

Мама
1 Мама
семейный, сказка, мюзикл 1976, СССР / Франция / Румыния
7.9
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Артур и Минипуты
2 Артур и Минипуты
анимация, сказка, семейный 2006, США / Франция
7.7
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Артур и месть Урдалака
3 Артур и месть Урдалака
сказка, семейный, анимация 2009, Франция
7.7
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Артур и война двух миров
4 Артур и война двух миров
сказка, анимация 2010, Франция
7.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Астерикс и Обеликс против Цезаря
5 Астерикс и Обеликс против Цезаря
исторический, приключения, комедия, семейный, сказка 1999, Франция / Германия / Италия
7.3
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Жанр
Страна
Год
Сбросить
Самые ожидаемые фильмы Топ 1000 лучших фильмов Лучшие фильмы в прокате Лучшие фильмы 2021 года Лучшие фильмы 2020 года Лучшие фильмы 2019 года Лучшие фильмы 2018 года Лучшие отечественные фильмы Лучшие фильмы по странам Лучшие фильмы по жанрам Лучшие фильмы по годам
Самые ожидаемые фильмы
771
Аватар 2: Путь воды 15 декабря 2022
206
Аватар 4 17 декабря 2026
173
Аватар 3 19 декабря 2024
148
Аквамен 2 16 марта 2023
131
Черная Пантера: Ваканда навеки 10 ноября 2022
Лучшие фильмы в прокате
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.0
Зеленая миля
9.0
Черный телефон
9.0
Коати. Легенда джунглей
8.9
Байкал. Удивительные приключения Юмы
Топ 1000 лучших фильмов
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.0
Зеленая миля
9.0
1+1
9.0
Король Лев
9.0
Ходячий замок
Related video
Без пластики: россиянам показали настоящие лица Пугачевой и Ротару
Помните лысую Дашу из «Брата 2»? Теперь ее не узнать
Сколько зарабатывают актрисы фильмов для взрослых? Спойлер: меньше, чем вы думали
Почти полностью парализован: раскрыто жуткое состояние Бориса Моисеева
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
«Еда для коров»: иностранцы высмеяли блюдо из советского кино
Тест: только те, кто вырос в СССР, смогут верно закончить все 10 цитат из советских фильмов
Американец поставил на место судей российского «Голоса»: «Никто из них не сможет так спеть»
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Звезда «Служебного романа» едва не бросила роль из-за оскорбительно низкого гонорара
Сильная энергетика: 3 знака Зодиака стопроцентно защищены от сглаза
Малахов бросил все, чтобы быть рядом с избитой матерью
Приложение киноафиши