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Рейтинг французских фильмов в жанре драма 2024 года

Граф Монте-Кристо 8.2
1 Граф Монте-Кристо Невинно осуждённый сбегает из тюрьмы и начинает мстить
боевик, приключения, драма 2024, Франция
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Месье Азнавур 7.7
2 Месье Азнавур История восхождения Азнавура от уличного певца до легенды шансона
биография, драма, музыка 2024, Франция
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Что случилось осенью 7.2
3 Что случилось осенью Драма Франсуа Озона о сложных семейных отношениях
драма 2024, Франция
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Разбитые сердца 6.6
4 Разбитые сердца Скромница и плохиш получают второй шанс на любовь
комедия, драма, мюзикл 2024, Бельгия / Франция
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Партенопа 6.5
5 Партенопа Взлёты и падения итальянской красавицы из высшего общества в объективе Паоло Соррентино
драма, фэнтези 2024, Франция / Италия
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Ворон 6.1
6 Ворон Погибший герой воскресает, чтобы отомстить своим убийцам
фэнтези, боевик, криминал, драма, триллер 2024, США / Великобритания / Франция
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Город страха 5.6
7 Город страха Триллер о писателе, который расследует массовое убийство сектантов
драма 2024, Франция / Германия / США
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Эммануэль 4.3
8 Эммануэль Главная героиня открывает новые грани чувственности в роскошном Гонконге
драма 2024, Франция
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