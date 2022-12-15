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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Франция Драма 2016

Рейтинг французских фильмов в жанре драма 2016 года

2+1
1 2+1
комедия, семейный, драма, мелодрама 2016, Франция / Великобритания
7.9
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Это всего лишь конец света
2 Это всего лишь конец света
драма 2016, Франция / Канада
7.6
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Джеки
3 Джеки
драма, биография 2016, США / Франция
7.2
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Перестрелка
4 Перестрелка
криминал, боевик, драма 2016, Франция / Великобритания
6.9
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